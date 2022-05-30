شاهد- قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.. جماهير الوداد يقلقون راحة لاعبي الأهلي بالألعاب النارية

قبل المباراة النهائية التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أطلقت جماهير الوداد البيضاوي المغربي الألعاب النارية فجر اليوم أمام فندق إقامة الأهلي المصري في الدار البيضاء.

وتأتي تلك المحاولات من قبل الجماهير المغربية من أجل إرباك حسابات لاعبي الفريق الأحمر قبل ساعات قليلة من المباراة المنتظرة.

وسيحاول الوداد حرمان الأهلي من حصد لقبه الثالث على التوالي، وانتزاع الكأس التي حصدها الوداد آخر مرة على حساب الأهلي عام 2017.

ووثقت مقاطع فيديو، التقطت في محيط الفندق، الألعاب النارية بشكل مكثف في السماء، وذلك خلال الساعات الأولى من فجر اليوم.

يذكر أن عددا من جماهير الأندية الأوروبية قامت مؤخرًا باللجوء لتلك الفكرة من أجل إزعاج لاعبي الفريق المنافس وإقلاق راحتهم وتوتيرهم ليلة المباراة.

وتشهد المباراة الأفريقية المرتقبة حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية بسبب اختيار ملعب المباراة، إلى جانب توزيع التذاكر على جماهير الفريقين.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) قرر إقامة النهائي في ملعب الوداد، مما أثار غضب الأهلي الذي لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، لكنه لم يتمكن من تغيير القرار.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا مساء أمس، قال فيه إنه لم يتلق سوى 2500 تذكرة فقط، من أصل 10 آلاف وعد بها الكاف حتى وقت إصدار البيان.

🚨🚨الأهلي يضع النقاط فوق الحروف في خطاب لـ«كاف» 🦅 pic.twitter.com/kftBHhlwmK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 29, 2022