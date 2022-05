فاز النجم المصري محمد صلاح بالجائزة الفردية الخامسة له هذا الموسم، بتتويجه اليوم الاثنين بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022 بتصويت الجماهير.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مهاجم منتخب مصر بالجائزة، وسبق له الفوز بها كذلك عام 2018.

وكان صلاح تقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري سون هيونغ-مين لاعب توتنهام.

كما نال صلاح جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وتم اختيار هدف صلاح، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفضل هدف في الموسم بالبريميرليغ.

كما أسهم صلاح في تتويج ليفربول هذا الموسم بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، لكنه خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

ورغم خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا -للمرة الثانية في 4 مواسم- بنتيجة 1-صفر أمام ريال مدريد في باريس السبت الماضي، فإن النجم المصري سدد 6 مرات على مرمى الريال، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

🗣️ "To be honest I can't really believe the save I made from Salah."

Courtois with lightning-fast reactions 😱@thibautcourtois | #UCLfinal pic.twitter.com/RafYbfZd6K

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022