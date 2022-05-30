فاز النجم المصري محمد صلاح بالجائزة الفردية الخامسة له هذا الموسم، بتتويجه اليوم الاثنين بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022 بتصويت الجماهير.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مهاجم منتخب مصر بالجائزة، وسبق له الفوز بها كذلك عام 2018.

وكان صلاح تقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري سون هيونغ-مين لاعب توتنهام.

كما نال صلاح جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وتم اختيار هدف صلاح، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفضل هدف في الموسم بالبريميرليغ.

هدف @MoSalah في شباك مانشستر سيتي حصل على جائزة أفضل هدف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/XLfP0PMpqA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

كما أسهم صلاح في تتويج ليفربول هذا الموسم بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، لكنه خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

ورغم خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا -للمرة الثانية في 4 مواسم- بنتيجة 1-صفر أمام ريال مدريد في باريس السبت الماضي، فإن النجم المصري سدد 6 مرات على مرمى الريال، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

🗣️ "To be honest I can't really believe the save I made from Salah." Courtois with lightning-fast reactions 😱@thibautcourtois | #UCLfinal pic.twitter.com/RafYbfZd6K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022

وبصم صلاح على موسم استثنائي -كما وصفه ناديه ليفربول- بتسجيله 31 هدفا للريدز في كل المسابقات و16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 51 مباراة شارك فيها.

أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد سجل الدولي المصري 8 أهداف وأسهم في هدفين خلال 13 مباراة شارك فيها ضمن صفوف الريدز.

30 هدفًا ⬅️ في 60 ثانية.. ⏱️⚽ شاهد واستمتع بجميع أهداف الريدز التي حسمت تأهلنا إلى #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا 🔥pic.twitter.com/nXryZqsBE8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 26, 2022

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن صلاح سدد خلال المباريات الـ13 التي شارك فيها 42 مرة، وكانت 22 منها على المرمى، في حين كانت نسبة دقة التمرير أكثر من 80%.