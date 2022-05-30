كرة قدم

صلاح "الاستثنائي" يفوز بـ5 جوائز فردية آخرها أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

Premier League - Liverpool v Wolverhampton Wanderers Soccer Football - Premier League - Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Anfield, Liverpool, Britain - May 22, 2022 Liverpool's Mohamed Salah holding the Premier League Playmaker and Golden Boot winner trophies after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details
فاز صلاح بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي (رويترز)
30/5/2022

فاز النجم المصري محمد صلاح بالجائزة الفردية الخامسة له هذا الموسم، بتتويجه اليوم الاثنين بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022 بتصويت الجماهير.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مهاجم منتخب مصر بالجائزة، وسبق له الفوز بها كذلك عام 2018.

وكان صلاح تقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري سون هيونغ-مين لاعب توتنهام.

كما نال صلاح جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وتم اختيار هدف صلاح، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفضل هدف في الموسم بالبريميرليغ.

كما أسهم صلاح في تتويج ليفربول هذا الموسم بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، لكنه خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

ورغم خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا -للمرة الثانية في 4 مواسم- بنتيجة 1-صفر أمام ريال مدريد في باريس السبت الماضي، فإن النجم المصري سدد 6 مرات على مرمى الريال، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

وبصم صلاح على موسم استثنائي -كما وصفه ناديه ليفربول- بتسجيله 31 هدفا للريدز في كل المسابقات و16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 51 مباراة شارك فيها.

أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد سجل الدولي المصري 8 أهداف وأسهم في هدفين خلال 13 مباراة شارك فيها ضمن صفوف الريدز.

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن صلاح سدد خلال المباريات الـ13 التي شارك فيها 42 مرة، وكانت 22 منها على المرمى، في حين كانت نسبة دقة التمرير أكثر من 80%.

المصدر : الجزيرة + رويترز + وكالة سند