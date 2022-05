شاهد.. حديث أنشيلوتي الحماسي قبل نهائي دوري الأبطال

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حديثا حماسيا للاعبيه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي فازوا فيه على ليفربول بهدف نظيف.

وكان المدرب الإيطالي -الذي ترك فريق إيفرتون في يوليو/تموز الماضي ليستلم المهمة الفنية للفريق "الملكي" للمرة الثانية- واثقًا من نفسه قبل انطلاق المباراة.

وقال أنشيلوتي يوم الجمعة الماضي "إنه إنجاز كبير للوصول إلى هذه النقطة.. قضينا موسما جيدا جدا ونحن على وشك تحقيق شيء عظيم هذا الموسم".

وتابع "نحن هادئون للغاية في المعسكر، أنا هنا لإدارة المباراة، واللاعبون الكبار يساعدون الصغار وهناك أجواء جيدة في الفريق مع الكثير من الثقة بالفوز".

