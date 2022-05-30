شاهد.. حديث أنشيلوتي الحماسي قبل نهائي دوري الأبطال

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حديثا حماسيا للاعبيه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي فازوا فيه على ليفربول بهدف نظيف.

وكان المدرب الإيطالي -الذي ترك فريق إيفرتون في يوليو/تموز الماضي ليستلم المهمة الفنية للفريق "الملكي" للمرة الثانية- واثقًا من نفسه قبل انطلاق المباراة.

وقال أنشيلوتي يوم الجمعة الماضي "إنه إنجاز كبير للوصول إلى هذه النقطة.. قضينا موسما جيدا جدا ونحن على وشك تحقيق شيء عظيم هذا الموسم".

وتابع "نحن هادئون للغاية في المعسكر، أنا هنا لإدارة المباراة، واللاعبون الكبار يساعدون الصغار وهناك أجواء جيدة في الفريق مع الكثير من الثقة بالفوز".

Karim Benzema and Vinicius Jr. were locked in during Carlo Ancelotti's speech 😤 pic.twitter.com/ycN2YzMAgf — B/R Football (@brfootball) May 27, 2022

وبعد ظهر يوم الجمعة الماضي، كان لاعبو الريال على وشك المشاركة في تدريباتهم الأخيرة عندما طلب المدرب البالغ من العمر 62 عاما منهم التجمع داخل دائرة وسط ملعب "دو فرانس".

وقد نشرت قناة "بي تي سبورت" (BT Sport) لقطات لخطاب أنشيلوتي القوي والمحفز والمعزز لثقة اللاعبين.

وفقًا لبرنامح "إل تشيرينغيتو" الإسباني، قال أنشيلوتي "ما فعلناه حتى الآن ليس مهما. غدا، مباراة مفصلية وعليكم أن تعتادوا على ذلك.. عليكم الاستمتاع بأهم مباراة في كرة القدم. ستكون جميلة، لكنها ستكون صعبة.. غدا النهائي سيكون مثل الحفلة. وبعد المباراة، سنكون جميعًا سعداء".

🟣 "VA A SER BONITO, PERO DIFÍCIL" ⚪ 🗣️ El mensaje de @MrAncelotti a los suyos antes de la GRAN FINAL, en #ChiringuitoChampions. pic.twitter.com/CbM4RRYGj2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2022

وفي أعقاب فوز مدريد بهدف نظيف على ليفربول في الدقيقة الـ 59 من فينيسيوس جونيور، كشف أنشيلوتي بسعادة عن أفكاره قبل المباراة النهائية.

وقال المدرب الإيطالي إن "لوس بلانكوس" استعد بشكل مناسب لمواجهة ليفربول لأنه يعرف ما يمكن توقعه.

وقال "أعتقد أنه ساعد في أن يكون ليفربول أسهل في الفهم من الآخرين، لأن لديهم هوية واضحة للغاية ويمكننا التحضير بالطريقة المناسبة التي فعلناها".

وتابع "كنا نعرف ما هي الإستراتيجية التي يجب اتخاذها: لا تمنحهم مساحة خلف الدفاع لأن لديهم لاعبين مهاريين وسريعين".

وختم "ربما لم تكن كرة القدم لدينا جميلة بشكل استثنائي.. كان لدينا عدد قليل من الكرات الطويلة، وعندما خف ضغطهم في نصف الملعب، تمكنا من السيطرة بشكل خاص في الشوط الثاني".