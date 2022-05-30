خلال 11 عاما من تاريخ البطولة.. لاعب وحيد نال العلامة الكاملة في نهائي دوري الأبطال
30/5/2022
بعد الأداء الكبير الذي قدمه البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وقاد فريقه للفوز بهدف نظيف على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ظفر بجائزة رجل المباراة ونال أعلى علامة أداء في المقابلة.
وحصل "الجدار البلجيكي" -الذي أصبح أول حارس مرمى في تاريخ المسابقة يقوم بـ9 تصديات في مباراة نهائية، وثالث حارس في تاريخ المسابقة يتوج بجائزة رجل المباراة النهائية- على 9.30 من 10 على أدائه.
وبالعودة 11 سنة إلى الوراء، وتحديدا إلى موسم 2011، تظهر الأرقام أن من بين اللاعبين الذين فازوا بجائزة رجل المباراة النهائية وحصل على أعلى علامات عن أدائه؛ وحده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي نال العلامة الكاملة؛ أي 10 من 10 وكانت عام 2011:
- ميسي (برشلونة): 10 عام 2011
- الحارس التشيكي بيتر تشيك (تشلسي): 9.83 عام 2012
- الهولندي آرين روبين (بايرن ميونخ): 8.71 عام 2013
- الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد): 9.47 عام 2014
- ميسي (برشلونة): 8.23 عام 2015
- الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد) :9.07 عام 2016
- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد): 8.69 عام 2017
- بيل (ريال مدريد): 8.55 عام 2018
- الحارس البرازيلي أليسون (ليفربول): 8.68 عام 2019
- الإسباني تياغو ألكنتارا (بايرن ميونخ): 7.48 عام 2020
- الألماني كاي هافيرتز (تشلسي): 8.01 عام 2021
- كورتوا (ريال مدريد): 9.30 عام 2022.
المصدر : مواقع إلكترونية