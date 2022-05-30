خلال 11 عاما من تاريخ البطولة.. لاعب وحيد نال العلامة الكاملة في نهائي دوري الأبطال

بعد الأداء الكبير الذي قدمه البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وقاد فريقه للفوز بهدف نظيف على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ظفر بجائزة رجل المباراة ونال أعلى علامة أداء في المقابلة.

وحصل "الجدار البلجيكي" -الذي أصبح أول حارس مرمى في تاريخ المسابقة يقوم بـ9 تصديات في مباراة نهائية، وثالث حارس في تاريخ المسابقة يتوج بجائزة رجل المباراة النهائية- على 9.30 من 10 على أدائه.

وبالعودة 11 سنة إلى الوراء، وتحديدا إلى موسم 2011، تظهر الأرقام أن من بين اللاعبين الذين فازوا بجائزة رجل المباراة النهائية وحصل على أعلى علامات عن أدائه؛ وحده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي نال العلامة الكاملة؛ أي 10 من 10 وكانت عام 2011: