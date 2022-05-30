الأرقام والحقائق تفسر أداء كورتوا "الأسطوري" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

قبل أن تطلق صفارة نهاية دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول والذي انتهى بفوز الملكي بهدف نظيف كان الخبراء والمحللون وحتى الجماهير يتوقعون فوز البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الملكي" بجائزة رجل المباراة، ولكن الأرقام تشير إلى أنه كان الأفضل في البطولة، وساهم بشكل حاسم في فوز الميرينغي باللقب الـ14 في تاريخه.

وأصبح "الجدار البلجيكي" أول حارس مرمى في تاريخ المسابقة يقوم بـ9 تصديات في مباراة نهائية، وثالث حارس في تاريخ المسابقة يتوج بجائزة رجل المباراة النهائية بعد أوليفر كان حارس بايرن ميونخ في 2001 والهولندي إدوين فان دير سار حارس مانشستر يونايتد عام 2008، كما نال علامة 9.30 من 10 على أدائه في المباراة النهائية.

وقبل النهائي قام كورتوا بـ8 تصديدات في ذهاب ثمن النهائي ضد باريس سان جيرمان وبالعدد نفسه ضد مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي.

ويمتلك كورتوا 59 تصديا في النسخة التي انتهت أول أمس السبت من دوري الأبطال، وهو أعلى رقم سجله حارس في تاريخ المسابقة منذ بدأت عملية الإحصاءات موسم 2003-2004.

ومقارنة بنظيره البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول فإن الحارسين تلقيا نفس عدد الأهداف (14)، ولكن البرازيلي قام بـ14 تصديا مقابل 59 للبلجيكي.

والتصديات الـ59 التي قام بها كورتوا جعلته في صدارة القائمة، وبفارق 18 تصديا عن صاحب المركز الثاني.