وضع 3 شروط.. أبراموفيتش يكمل إجراءات بيع تشلسي

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن رومان أبراموفيتش أكمل إجراءات بيع النادي إلى تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وحصل التحالف على موافقة من رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي. وتم التوصل إلى الاتفاق النهائي السبت الماضي.

وطرح الروسي أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس/آذار الماضي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وأضاف تشلسي في بيان "عند بيع النادي، اشترط السيد أبراموفيتش أن يكون النادي تحت قيادة جيدة، وأن يتم التبرع بصافي عائدات البيع للجمعيات الخيرية، وألا يسعى لاستعادة القروض التي منحها للنادي".

واحتاجت الصفقة أيضا إلى موافقة من حكومة البرتغال بعد حصول أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي، وبالتالي فهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "النادي لم يعد خاضعا للعقوبات المفروضة على رومان أبراموفيتش، وهو أحد الأشخاص الذين ساعدوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الغزو الوحشي والهمجي لأوكرانيا".

وأضاف "مستقبل تشلسي على المدى الطويل مضمون الآن، وحصلنا على التزامات ملزمة تضمن أن الأفراد الخاضعين للعقوبات لا يمكنهم الاستفادة ماليا من البيع. وتحتفظ الحكومة بالسيطرة، للتأكد من أن هذه هي الحال".

ونفى أبراموفيتش وجود علاقات وثيقة له مع بوتين.

Statement from the Board of Directors of Chelsea Football Club Limited. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2022

راحة

وكتب وزير الرياضة البريطاني، نايجل هدلستون، على حسابه في تويتر أن اكتمال عملية البيع ستكون بمنزلة "راحة" لجماهير تشلسي.

وكان تشلسي يعمل بموجب ترخيص حكومي منذ تجميد أصول أبراموفيتش مارس/آذار الماضي، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 مايو/أيار الجاري.

واشترى أبراموفيتش تشلسي عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (177.21 مليون دولار)، وأثمرت استثماراته في أنجح فترة على مدى تاريخ النادي؛ إذ نال 5 ألقاب في الدوري الممتاز، ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2022

وجود دائم

وأعلن تشلسي، في بيان منفصل، أن بولي وكليرليك سيتقاسمان السيطرة والحوكمة المتساوية للنادي، وسيشغل بولي، وهو أحد ملاك لوس أنجلوس دودجرز، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وقال بولي "يشرفنا أن نكون الملاك الجدد لنادي تشلسي. وسنكون موجودين بنسبة 100% في كل دقيقة من كل مباراة".

وأضاف أن "رؤيتنا كملاك للنادي واضحة، وهي أننا نريد أن نجعل الجماهير فخورة، إلى جانب التزامنا بتطوير فريق الشباب وضم أفضل المواهب. خطتنا تتمثل في الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ ناجح لتشلسي".

وتابع بولي "أنا شخصيا أود توجيه الشكر إلى الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية وفي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على جهودهم في تحقيق ذلك".

وبعد إكمال عملية الاستحواذ، سيتمكن تشلسي من ضم لاعبين جدد بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبيه، وهو ما كان محظورا خلال فترة العقوبات.

وأنهى تشلسي الدوري في المركز الثالث، وخسر أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية، في حين ودع دوري الأبطال من دور الثمانية بعد هزيمته أمام ريال مدريد المتوج باللقب.