وضع 3 شروط.. أبراموفيتش يكمل إجراءات بيع تشلسي

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن رومان أبراموفيتش أكمل إجراءات بيع النادي إلى تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وحصل التحالف على موافقة من رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي. وتم التوصل إلى الاتفاق النهائي السبت الماضي.

وطرح الروسي أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس/آذار الماضي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وأضاف تشلسي في بيان "عند بيع النادي، اشترط السيد أبراموفيتش أن يكون النادي تحت قيادة جيدة، وأن يتم التبرع بصافي عائدات البيع للجمعيات الخيرية، وألا يسعى لاستعادة القروض التي منحها للنادي".

واحتاجت الصفقة أيضا إلى موافقة من حكومة البرتغال بعد حصول أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي، وبالتالي فهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "النادي لم يعد خاضعا للعقوبات المفروضة على رومان أبراموفيتش، وهو أحد الأشخاص الذين ساعدوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الغزو الوحشي والهمجي لأوكرانيا".

وأضاف "مستقبل تشلسي على المدى الطويل مضمون الآن، وحصلنا على التزامات ملزمة تضمن أن الأفراد الخاضعين للعقوبات لا يمكنهم الاستفادة ماليا من البيع. وتحتفظ الحكومة بالسيطرة، للتأكد من أن هذه هي الحال".

ونفى أبراموفيتش وجود علاقات وثيقة له مع بوتين.

