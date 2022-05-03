كرة قدم

محرز يستنجد بإيلون ماسك بسبب حسابه عبر تويتر

Manchester City v Everton - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - MAY 23: Riyad Mahrez of Manchester City reacts as Manchester City are presented with the Trophy as they win the league following the Premier League match between Manchester City and Everton at Etihad Stadium on May 23, 2021 in Manchester, England. A limited number of fans will be allowed into Premier League stadiums as Coronavirus restrictions begin to ease in the UK. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
علامة التوثيق الزرقاء اختفت بشكل مفاجئ من حساب محرز عبر تويتر قبل أن تعود لاحقا (غيتي)
3/5/2022

طالب النجم الجزائري رياض محرز، بتدخل إيلون ماسك المالك الجديد لموقع تويتر، من أجل إعادة علامة التوثيق الزرقاء لحسابه على الموقع العالمي.

وقال محرز -في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي أمس الاثنين- مخاطبا المدير التنفيذي لشركتي "تسلا" (Tesla) و"سبيس إكس" (SpaceX) "أخي إيلون ماسك أعد لي علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابي مرة أخرى".

وحظيت تغريدة نجم منتخب الجزائر وقائده بتفاعل واسع على موقع تويتر، حيث حصدت أكثر من 340 ألف إعجاب، وأكثر من 25 ألف إعادة تغريد، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الطريفة على طلب نجم مانشستر سيتي.

وعلّق أحد الناشطين قائلا "هذا مضحك جدا. كان يجب أن أذهب للتحقق مما إذا كان هو رياض محرز الحقيقي. كيف لم يتم التحقق منه؟".

ومن بين التعليقات الطريفة التي كتبها المغردون ردا على طلب اللاعب الجزائري من ماسك، قال أحدهم: "كيف نتأكد من أن هذا هو محرز الحقيقي".

وكتب آخر "أعرف شخصا في تويتر سيفيدك، كلمني على الخاص وأبشر بسعدك".

وفي السياق ذاته، طالب بعض المغردين من ماسك أن يعيد علامة التوثيق الزرقاء لمحرز، مبدين استغرابهم من إلغائها عن لاعب شهير ويتابعه أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.

وكان موقع تويتر قد ألغى توثيق حساب محرز من دون سبب واضح، في الوقت الذي ذكرت فيه بعض المواقع الإخبارية والصحفيين أن إلغاء التوثيق جاء بعد تغريدة حول المطالبة بإعادة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون.

وأعاد محرز نشر تغريدة لموقع مهتم بأخبار المنتخب الجزائري يدعو المشجعين لعدم تعليق آمال كبيرة على الملف الذي رفع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون، بسبب تجاوزات في التحكيم.

وعادت العلامة الزرقاء لحساب محرز لتنهي الموقف الغريب الذي واجهه النجم الجزائري خلال الأيام الماضية.

 

المصدر : وكالة سند