محرز يستنجد بإيلون ماسك بسبب حسابه عبر تويتر

طالب النجم الجزائري رياض محرز، بتدخل إيلون ماسك المالك الجديد لموقع تويتر، من أجل إعادة علامة التوثيق الزرقاء لحسابه على الموقع العالمي.

وقال محرز -في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي أمس الاثنين- مخاطبا المدير التنفيذي لشركتي "تسلا" (Tesla) و"سبيس إكس" (SpaceX) "أخي إيلون ماسك أعد لي علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابي مرة أخرى".

وحظيت تغريدة نجم منتخب الجزائر وقائده بتفاعل واسع على موقع تويتر، حيث حصدت أكثر من 340 ألف إعجاب، وأكثر من 25 ألف إعادة تغريد، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الطريفة على طلب نجم مانشستر سيتي.

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 2, 2022

وعلّق أحد الناشطين قائلا "هذا مضحك جدا. كان يجب أن أذهب للتحقق مما إذا كان هو رياض محرز الحقيقي. كيف لم يتم التحقق منه؟".

ومن بين التعليقات الطريفة التي كتبها المغردون ردا على طلب اللاعب الجزائري من ماسك، قال أحدهم: "كيف نتأكد من أن هذا هو محرز الحقيقي".

وكتب آخر "أعرف شخصا في تويتر سيفيدك، كلمني على الخاص وأبشر بسعدك".

وفي السياق ذاته، طالب بعض المغردين من ماسك أن يعيد علامة التوثيق الزرقاء لمحرز، مبدين استغرابهم من إلغائها عن لاعب شهير ويتابعه أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.

وكان موقع تويتر قد ألغى توثيق حساب محرز من دون سبب واضح، في الوقت الذي ذكرت فيه بعض المواقع الإخبارية والصحفيين أن إلغاء التوثيق جاء بعد تغريدة حول المطالبة بإعادة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون.

Les amis n’ayons pas trop d’espoir pour pas être déçu. Si notre destin est d’être au Qatar on y sera et si on notre destin c’est de pas y aller, on ira pas. C’est Dieu qui décide ! Inshallah y’a rabi kheir 🤲, et quoiqu’il arrive.. Vive l’Algérie 🇩🇿💚 — ALGÉRIE FOOTBALL MÉDIA 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) April 29, 2022

وأعاد محرز نشر تغريدة لموقع مهتم بأخبار المنتخب الجزائري يدعو المشجعين لعدم تعليق آمال كبيرة على الملف الذي رفع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون، بسبب تجاوزات في التحكيم.

وعادت العلامة الزرقاء لحساب محرز لتنهي الموقف الغريب الذي واجهه النجم الجزائري خلال الأيام الماضية.

This is hilarious. Had to go check if it’s the real Riyad Mahrez. How did he get unverified? 😂 https://t.co/snhT1TWokV — Adewale Adetona (@iSlimfit) May 2, 2022

How are we sure this is the real Mahrez 😂😂 https://t.co/tZnIfX8I3C — Comrade Molawa (@MolawaFlames) May 3, 2022

اعرف واحد في تويتر بيضبطك كلمني خاص وابشر بسعدك — عبدالعزيز الصميلي 🇸🇦 (@AzizSamily) May 2, 2022

Why you do that elon why??? 🤣🙏 https://t.co/wWfTKt4c4r — KAnkAn Jyoti Baishya (@k_7_n_k_a_n) May 3, 2022