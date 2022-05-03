مجاملات وتبادل رسائل.. إيمري وكلوب قبل مواجهة فياريال وليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال

مجاملات وتبادل رسائل بين الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني يوناي إيمري مدرب فياريال قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، وكان "الليفر" فاز على فياريال بهدفين دون رد ذهابا الأربعاء الماضي.

وأكد كلوب أن فريقه ما زال أمامه بعض العمل ليقدمه من أجل ضمان مقعد في المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم هذا الموسم. وأعرب المدرب عن اعتقاده بأن فياريال سيقدم كل ما بوسعه من محاولات في الإياب أملا في التأهل للنهائي.

ويتطلع "الريدز" إلى تحقيق حلم الرباعية الموسم الحالي حيث توج فعليا بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالتغلب على تشلسي في النهائي بركلات الترجيح، ويلتقي "البلوز" أيضا في نهائي كأس إنجلترا يوم 14 الشهر الحالي، ويحتل المركز الثاني بالبريميرليغ بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي.

وإذا اجتاز ليفربول مباراة الغد سيبلغ الفريق نهائي دوري الأبطال الأوروبي للمرة العاشرة في تاريخه، وللمرة الثالثة بقيادة كلوب.

ورغم الأفضلية التي يتمتع بها ليفربول بعد الفوز ذهابا، أكد كلوب أن فريقه يجب أن يكون مستعدا للرد الشرس المتوقع من فياريال الليلة وأنه يتعين على ليفربول عدم اعتبار المواجهة مضمونة أو محسومة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي أمس الاثنين "لا، المواجهة لم تحسم بعد. نعلم هذا. إنه الشوط الأول. وأفضل أسلوب نتبعه هو تجاهل نتيجة المباراة الأولى".

وأوضح "علينا التعامل مع مباراة الغد كما لو كانت مواجهات كؤوس ومن مباراة واحدة، ويتعين علينا أن نحسم الأمر على ملعب فياريال. سنسعى للفوز هناك. هذا هو ما سنحاول عمله. ونعلم أن المنافس سيقدم كل ما بوسعه في المباراة. هذا كان واضحا في كل ما قاله أوناي (إيمري المدير الفني لفياريال) بعد مباراة الذهاب".

وفاز ليفربول بجميع المباريات الخمس التي خاضها خارج ملعبه في البطولة هذا الموسم، بداية من دور المجموعات وحتى دور الثمانية.

وإذا فاز ليفربول على فياريال غدا في إسبانيا فسيكون أول فريق يفوز بهذا العدد من المباريات خارج ملعبه في موسم واحد بالبطولة، على مدار تاريخها سواء بمسماها القديم أو الحالي.

ومع حفاظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في آخر 13 مباراة خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم، شدد كلوب على أهمية وجود بدائل إضافية في فريقه مقارنة بمواسم سابقة.

بدوره، قال إيمري إن فياريال متحمس لمواجهة "أفضل فريق في العالم".

وللوصول إلى المباراة النهائية في باريس، يتعين على "الغواصة الصفراء" أن يكون الفريق الثاني فقط الذي ينجح في تعويض الخسارة بهدفين ذهابا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما نجح ليفربول في فعل ذلك موسم 2018-2019، حينما خسر بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني في ملعب "كامب نو" وذلك قبل أن يحقق فوزا كبيرا برباعية نظيفة على ملعبه.

وبعدما وصف فريق المدرب كلوب بأنه الأفضل على الإطلاق على مدار تاريخه، قال إيمري الآن ليفربول يعد الفريق الأفضل في العالم، لكنه أكد أن لاعبيه مستمتعون للغاية بشأن منافساتهم مع ليفربول.

وأضاف إيمري "نحن متحمسون للغاية، الفريق المرشح كان رائعا على ملعبه، لكن علينا أن ندافع بشكل جيد".

وتابع "الفريق متحمس لخوض المباراة، وكان لدينا فرص أمام أفضل فريق في العالم. أن نعيش هذه اللحظة مع كل جماهيرنا أمام المنافس وأن نتجاوز ذلك الاختبار، سيكون ذلك نجاحا عظيما، لا أعلم ما إذا سوف نكون قادرين على ذلك".

وبعد الفوز بهدف نظيف على ملعبه على حساب بايرن ميونخ في ربع النهائي، نجح فياريال في إقصاء بطل ألمانيا من المسابقة.