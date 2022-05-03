عزز ريال مدريد رقمه القياسي بوصفه أكثر الأندية الإسبانية تتويجا بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه باللقب رقم 35 في تاريخه السبت الماضي، وهو اللقب الذي سينعش خزائن النادي الملكي بملايين الدولارات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، فإنه لا توجد قائمة بالمبالغ المالية التي يحصل عليها كل فريق بناء عل ترتيبه في الدوري الإسباني، ولكن الأمر يتعلق بتوزيع إيرادات البث التلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة أن إيرادات حقوق البث التلفزيوني -التي تقدر بنحو 1.7 مليار دولار- سيتم تقسيم 50% من هذا المبلغ على الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإسباني بالتساوي، ويتم تخصيص 25% من المبلغ للمشاريع المجتمعية للأندية.

ويتم توزيع 25% المتبقية بناء على الترتيب النهائي للفرق في ختام الموسم؛ فيحصل البطل على 17% من هذا المبلغ.

ووفقا لحسابات الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجمع نحو 64 مليون دولار بعد تحقيقه لقب الدوري الإسباني.

دخل ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

وأوضحت الصحيفة أن المصدر الثاني لمداخيل ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني يأتي من الجوائز التي يوزعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويخصص (يويفا) 15% من إجمالي الجوائز -المقدرة بـ2.4 مليار دولار- لصالح الأندية المشاركة في المسابقة بناء على القيمة التجارية لكل مسابقة محلية، وتتقاسم الأندية نحو 35 مليون دولار.

وبناء على حسابات صحيفة "أس"، فإن ريال مدريد سيحصل على ما يقرب من 14 مليون دولار من أموال دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي قد يجني إجمالا نحو 80 مليون دولار بفضل فوزه بلقب الدوري الإسباني.

أرقام قياسية لريال مدريد

وضمن ريال مدريد التتويج بلقب الدوري بعد فوزه السبت الماضي على إسبانيول 4-صفر، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، حيث أصبح رصيده 81 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وهذا اللقب الثالث للفريق في آخر 6 مواسم، وكان آخر لقب للدوري حصده الريال في موسم 2019-2020.

وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أول مدرب يتوج بألقاب الدوريات الخمس الكبرى: إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا.

واحتفى مارسيلو القائد البرازيلي والمدافع المخضرم برقم قياسي؛ إذ حقق لقبه الـ24 مع ريال مدريد، ليتخطى الأسطورة خينتو ويصبح أكثر اللاعبين تتويجا بألقاب في النادي الذي يمتد تاريخه إلى 120 عاما.