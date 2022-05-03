قلب نادي ليفربول الإنجليزي تأخره صفر-2 إلى فوز على فياريال الإسباني 3-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ودخل فياريال -الذي سجل ظهوره الأول في المربع الذهبي لدوري الأبطال منذ عام 2006- المباراة بقوة، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بفضل السنغالي بولاي ديا، وعزز الفرنسي فرانسيس كوكولين التقدم للنادي الإسباني في الدقيقة 41؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأجرى المدرب الألماني يورغن كلوب تغييرا مع بداية الشوط الثاني بإشراك الكولومبي لويس دياز بديلا للبرتغالي دييغو جوتا، وهو التعديل الذي منح حيوية أكبر لهجوم ليفربول الذي تقدم سريعا بحثا عن إحراز هدف تقليص الفارق.

ونجح البرازيلي فابينيو في تسجيل الهدف الأول لليفربول بعد خطأ من حارس فياريال جيرونيمو رولي الذي لم يتعامل مع الكرة بشكل مثالي ومرت بين قدميه؛ لتسكن الشباك في الدقيقة 62.

وتكفل لويس دياز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67، ومنح ساديو ماني الفوز لليفربول بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 74، ليصبح الجناح السنغالي الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفا، بفارق هدف واحد أمام الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا.

وتضاعفت معاناة فياريال خلال المباراة، بعدما لعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه إيتيان كابوي في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة في آخر 5 مواسم، وسيواجه في 28 مايو/أيار المقبل بملعب فرنسا الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.