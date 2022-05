شاهد.. رونالدو بتأثر: لم أنته بعد

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كاميرات المصورين في ملعب أولد ترافورد، بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة على ملعبه هذا الموسم، والتي كانت ضد برينتفورد أمس الاثنين.

وعقب انتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، اتجهت الكاميرات في الملعب نحو رونالدو الذي كان يحيّ الجماهير الحاضرة في المدرجات في آخر مباريات الفريق بأولد ترافورد، حيث قال النجم البرتغالي لإحدى الكاميرات التي كانت تصوره "لم أنته بعد".

وتداولت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رونالدو متأثرا لحظة تحية مشجعي مانشستر يونايتد.

وجاء هذا التأثر في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المواقع الرياضية عن احتمالية انتقال قائد المنتخب البرتغالي إلى ناد جديد بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

في المقابل، رأت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، أن رونالدو أكد -بالكلمات التي قالها أمام الكاميرات- بأنه يريد البقاء في مانشستر يونايتد.

وسجل النجم البرتغالي هدفه الـ24 هذا الموسم بينها 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة الإنجليزية خلف كل من النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول (22 هدفا) والكوري الجنوبي هيونع مين سون (19 هدفا).

When walking off the pitch in his final home game for Man Utd this season, Cristiano Ronaldo appeared to send a message to the camera 👀 pic.twitter.com/iKUCB3djMB

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 3, 2022