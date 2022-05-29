بعد غياب 23 عاما، عاد نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه 1-صفر على هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي اليوم الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 عندما فشل ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد في إبعاد كرة عرضية قوية من جيمس جارنر وسجل بطريق الخطأ في مرماه.

وهبط فورست بطل أوروبا السابق من دوري الأضواء في 1999، لكنه سيلحق بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني إلى الدوري الممتاز.

وسيطر فريق المدرب ستيف كوبر على اللعب في الشوط الأول، ثم دافع عن تقدمه بقوة بينما فشل هدرسفيلد في تهديد المرمى تقريبا.

وقال جو ورول مدافع فورست "أنا فخور جدا باللاعبين والجهاز الفني والمشجعين. كنا رائعين طوال الموسم، ولم نكن محظوظين في عدم التأهل بشكل مباشر".

وتوج فورست بطلا لإنجلترا في 1978 تحت قيادة برايان كلوف، ثم أحرز لقب كأس أوروبا في 1979 و1980.

وتعد مباراة الترقي التي أهلت نوتنغهام فورست -وفقا لتقارير بريطانية- المباراة الأغلى في كرة القدم حيث تصل قيمتها المالية إلى 170 مليون جنيه إسترليني (نحو 215 مليون دولار).

ولا يحصل أي فريق في العالم، بما في ذلك بطل دوري أبطال أوروبا أو حتى بطل كأس العالم، على هذا المبلغ الضخم مطلقا.

وهذا المبلغ الذي سيحصل عليه فورست يعادل نحو ضعفي ما سيحصل عليه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، مما يجعلها دون منافس أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم.