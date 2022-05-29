مدرب الوداد المغربي: الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا واستفدنا من أخطاء ليفربول

يعتقد وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي أن الأهلي، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هو ريال مدريد أفريقيا، لكنه أكد أن فريقه استفاد من أخطاء ليفربول في النهائي الأوروبي.

وسيطر ليفربول على اللعب لفترات طويلة في نهائي دوري الأبطال، في باريس أمس السبت، لكن ريال مدريد حصد اللقب القاري في النهاية وفاز 1-صفر من أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 59.

🇧🇷 Vinícius Júnior writes his name into history 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/0hGh9JFeUO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

وقال الركراكي -في مؤتمر صحفي- اليوم الأحد في الدار البيضاء، قبل يوم واحد من خوض النهائي، "الأهلي هو المرشح للتتويج باللقب بحكم تجربته وخبرته الكبيرة، وكيف لا؟! وهو يخوض ثالث نهائي تواليا".

وأضاف أن الأهلي "بمثابة ريال مدريد أفريقيا، ولحسن الحظ أننا تابعنا نهائي أبطال أوروبا، وكيف فاز ريال مدريد من دون أن يقدم أي شيء".

وتابع "مثل مدريد، فإن الأهلي لم يقدم شيئا، لكنه فاز وصعد للمباراة النهائية، وهو بالتالي يعرف كيف ينتصر، ونحن استفدنا من أخطاء ليفربول، ولن يكون هناك أي شعور بالتراخي".

وسيحاول الوداد حرمان الأهلي من حصد لقبه الثالث على التوالي، وانتزاع الكأس التي حصدها الوداد آخر مرة على حساب الأهلي عام 2017.

وقال الركراكي "سنقاتل لإبقاء الكأس هنا، وذلك باللعب كمجموعة منضبطة خططيا، حيث سيكون من الصعب أن يهزمنا الأهلي".

وتابع مدرب الوداد "حضّرنا جيدا للنهائي ولكل الصعوبات المتوقعة، ونتوقع نهائيا متوازنا وسنلعبه بنسبة تركيز أعلى".