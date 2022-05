مدرب الوداد المغربي: الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا واستفدنا من أخطاء ليفربول

يعتقد وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي أن الأهلي، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هو ريال مدريد أفريقيا، لكنه أكد أن فريقه استفاد من أخطاء ليفربول في النهائي الأوروبي.

وسيطر ليفربول على اللعب لفترات طويلة في نهائي دوري الأبطال، في باريس أمس السبت، لكن ريال مدريد حصد اللقب القاري في النهاية وفاز 1-صفر من أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 59.

