قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه نسي المحاولة الفاشلة لناديه في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعدما شاهد فريقه وهو يفوز على ليفربول ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد يمني النفس بانضمام مبابي للملكي عندما ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكن اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018 فضل البقاء مع سان جيرمان بعقد جديد مدته 3 أعوام.

وبدلا من أن يحضر مبابي إلى مدريد جاء الريال إليه أمس السبت، حيث زار الفريق العاصمة الفرنسية من أجل المشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، واستطاع الريال أن يتوح باللقب للمرة الـ14 في تاريخه.

وسجل نجم الريال الصاعد بقوة فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد.

