قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه نسي المحاولة الفاشلة لناديه في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعدما شاهد فريقه وهو يفوز على ليفربول ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد يمني النفس بانضمام مبابي للملكي عندما ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكن اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018 فضل البقاء مع سان جيرمان بعقد جديد مدته 3 أعوام.

وبدلا من أن يحضر مبابي إلى مدريد جاء الريال إليه أمس السبت، حيث زار الفريق العاصمة الفرنسية من أجل المشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، واستطاع الريال أن يتوح باللقب للمرة الـ14 في تاريخه.

وسجل نجم الريال الصاعد بقوة فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد.

🇧🇷 Vinícius Júnior writes his name into history 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/0hGh9JFeUO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

وتعهد بيريز بأن يواصل بطل الدوري الإسباني ودوري الأبطال السعي لضم أفضل لاعبي العالم.

وقال بيريز لشبكة "موفي ستار" (Movie Star) "نسيت بالفعل مبابي، حظينا بموسم مثالي، وسنواصل العمل للحصول على خدمات أفضل اللاعبين".

ويملك الريال بالفعل واحدا من أفضل حراس المرمى وهو تيبو كورتوا الذي حقق رقما قياسيا من خلال التصدي لـ9 فرص محققة في المباراة النهائية بدوري الأبطال، ليضع ليفربول في مأزق ضياع الفرصة تلو الأخرى حتى انتهى وقت المباراة.

وقال بيريز عن الحارس البلجيكي "قدم تيبو موسما مذهلا، إنه أفضل حارس مرمى في العالم، ولهذا تعاقدنا معه وأحضرناه للريال".