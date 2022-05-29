كرة قدم

دوري أبطال كورتوا.. الصحافة الإسبانية والنجوم يكيلون المديح لريال مدريد وحارسه

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22
فريق ريال مدريد يحتفل بدوري أبطال أوروبا (غيتي)
29/5/2022-|آخر تحديث: 29/5/202208:25 PM (مكة المكرمة)

تباينت ردود الأفعال العالمية عقب تتويج ريال مدريد الإسباني بلقبه الـ14 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على ليفربول 1-صفر، مساء أمس السبت، على ملعب "دي فرانس" بباريس، لكنها جميعا هنأت الملكي.

وتركزت عناوين الصحف الإسبانية على حالة التألق التي شهدها الحارس البلجيكي تييو كورتوا، أمس السبت، إذ تصدى لمحاولات عديدة للتسجيل شنها نجم ليفربول محمد صلاح ورفاقه.

وعنونت صحيفتا "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الكتالونيتين في عدديهما الصادر صباح اليوم الأحد، "دوري أبطال كورتوا"، واضعين صورته في التصدي المذهل أمام "الملك المصري" صلاح، إلى جانب صورته بالكأس.

في حين ركزت صحيفتا "آس" و"ماركا" -المحسوبتين على ريال مدريد- على التتويج الرابع عشر للملكي، واصفين تلك النسخة بنسخة الريمونتادا، نظرًا لعودة الفريق المتكررة في الأدوار الإقصائية.

وفي إيطاليا، أشادت صحيفتا "لاغازيتا ديلو سبورت" و "كوريري ديلو سبورت"، بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي حقق اللقب للمرة الرابعة من 5 نهائيات وصل إليها.

أما على صعيد نجوم الكرة، فلم يختلف الأمر كثيرًا، إذ قال مايكل أوين اللاعب السابق في صفوف الفريقين، في تغريدة له "اعتقدت أن ليفربول سيكون لديه الكثير الليلة. لم يرتكبوا أخطاء كثيرة، ولكن كل التهاني تذهب لريال مدريد، إنه ناد فاز بكل بساطة في المناسبة الكبيرة".

وقال اللاعب الإنجليزي السابق غاري لينكر -في تغريدة أخرى- "تهانينا لريال مدريد، الذي تحدى الصعاب مرارًا وتكرارًا هذا الموسم للفوز بدوري أبطال أوروبا. شخصية رائعة وعقلية الفوز ومدير ماهر.. وحارس مرمى رائع حقًا. لقد لعب بامتياز".

 

أما إيكر كاسياس الحارس الأسطوري لريال مدريد، فقد نشر تغريدتين: الأولى أشاد فيها بتألق كورتوا، والثانية هنأ فيها ريال مدريد على لقب أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، وصف نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، الليلة الماضية بالصعبة، كما وصف أحداث الشغب التي سبقت المباراة بالصادمة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند