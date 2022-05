تباينت ردود الأفعال العالمية عقب تتويج ريال مدريد الإسباني بلقبه الـ14 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على ليفربول 1-صفر، مساء أمس السبت، على ملعب "دي فرانس" بباريس، لكنها جميعا هنأت الملكي.

وتركزت عناوين الصحف الإسبانية على حالة التألق التي شهدها الحارس البلجيكي تييو كورتوا، أمس السبت، إذ تصدى لمحاولات عديدة للتسجيل شنها نجم ليفربول محمد صلاح ورفاقه.

وعنونت صحيفتا "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الكتالونيتين في عدديهما الصادر صباح اليوم الأحد، "دوري أبطال كورتوا"، واضعين صورته في التصدي المذهل أمام "الملك المصري" صلاح، إلى جانب صورته بالكأس.

🗣️ "To be honest I can't really believe the save I made from Salah." Courtois with lightning-fast reactions 😱@thibautcourtois | #UCLfinal pic.twitter.com/RafYbfZd6K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022

في حين ركزت صحيفتا "آس" و"ماركا" -المحسوبتين على ريال مدريد- على التتويج الرابع عشر للملكي، واصفين تلك النسخة بنسخة الريمونتادا، نظرًا لعودة الفريق المتكررة في الأدوار الإقصائية.

🇧🇷 Vinícius Júnior writes his name into history 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/0hGh9JFeUO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

وفي إيطاليا، أشادت صحيفتا "لاغازيتا ديلو سبورت" و "كوريري ديلو سبورت"، بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي حقق اللقب للمرة الرابعة من 5 نهائيات وصل إليها.

No coach has won more European Cups than Carlo Ancelotti (4) 🏆🏆🏆🏆#UCLfinal pic.twitter.com/LxPz2FGtdI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

أما على صعيد نجوم الكرة، فلم يختلف الأمر كثيرًا، إذ قال مايكل أوين اللاعب السابق في صفوف الفريقين، في تغريدة له "اعتقدت أن ليفربول سيكون لديه الكثير الليلة. لم يرتكبوا أخطاء كثيرة، ولكن كل التهاني تذهب لريال مدريد، إنه ناد فاز بكل بساطة في المناسبة الكبيرة".

Well, I thought @LFC would have too much tonight. They didn’t do much wrong but all credit to @realmadrid It’s a club that simply wins on the big occasion. — Michael Owen (@themichaelowen) May 28, 2022

وقال اللاعب الإنجليزي السابق غاري لينكر -في تغريدة أخرى- "تهانينا لريال مدريد، الذي تحدى الصعاب مرارًا وتكرارًا هذا الموسم للفوز بدوري أبطال أوروبا. شخصية رائعة وعقلية الفوز ومدير ماهر.. وحارس مرمى رائع حقًا. لقد لعب بامتياز".

Congratulations to Real Madrid who have repeatedly defied the odds this season to win the Champions League. Great character, a winning mentality and a canny manager…oh, and a truly great goalkeeper. Well played. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 28, 2022

أما إيكر كاسياس الحارس الأسطوري لريال مدريد، فقد نشر تغريدتين: الأولى أشاد فيها بتألق كورتوا، والثانية هنأ فيها ريال مدريد على لقب أبطال أوروبا.

Hacia tiempo que no recordaba un portero tan determinante en una final de la @ChampionsLeague @thibautcourtois 🔝 #APorLa14 — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 28, 2022

من جهة أخرى، وصف نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، الليلة الماضية بالصعبة، كما وصف أحداث الشغب التي سبقت المباراة بالصادمة.