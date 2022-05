وُصفت مشاهد فوضوية في ملعب فرنسا قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفي أثنائه، مساء أمس السبت، بأنها إحراج وطني، في حين حمل وزراء فرنسيون مسؤولية ذلك لجماهير نادي ليفربول.

بدأت المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بعد تأخير 35 دقيقة بسبب محاولة الشرطة الفرنسية صد جماهير حاولوا شق طريقهم إلى "الملعب الوطني" على الرغم من عدم حيازتهم تذاكر، في حين شكا بعض حاملي التذاكر من عدم السماح لهم بالدخول.

وفي لقطات تلفزيونية، يظهر شبان لا يرتدون -على ما يبدو- قمصان ليفربول الحمراء وهم يقفزون على بوابات الملعب ويهربون مبتعدين.

وقال شاهد لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على آخرين خارج الملعب، وبعضهم أطفال.

ودخل أفراد من قوات الأمن الملعب، في حين واجه آخرون منهم أشخاصا حاولوا هدم بواباته.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -في بيان- إن السبب في تلك الأحداث كانت التذاكر المزيفة. وأضاف أنه سيبحث الوقائع مع السلطات الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ورحبت سفيرة بريطانيا لدى باريس، مينا رولينغز، بهذا البيان.

وقالت على تويتر "نحتاج إلى إثبات الحقائق"، وعبرت عن دعمها لفريق ليفربول بعد "أداء شجاع" انتهى بهزيمته بهدف واحد أمام ريال مدريد.

وحمّل وزيرا الداخلية والرياضة الفرنسيان المسؤولية للمشجعين "البريطانيين".

Liverpool FC and eyewitnesses have challenged claims from French authorities that British fans were to blame#ChampionsLeagueFinal #ChampionsLeague #ChampionsEnStarPlus https://t.co/S6bmFzspq9

— The Telegraph (@ttindia) May 29, 2022