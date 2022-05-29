وُصفت مشاهد فوضوية في ملعب فرنسا قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفي أثنائه، مساء أمس السبت، بأنها إحراج وطني، في حين حمل وزراء فرنسيون مسؤولية ذلك لجماهير نادي ليفربول.

بدأت المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بعد تأخير 35 دقيقة بسبب محاولة الشرطة الفرنسية صد جماهير حاولوا شق طريقهم إلى "الملعب الوطني" على الرغم من عدم حيازتهم تذاكر، في حين شكا بعض حاملي التذاكر من عدم السماح لهم بالدخول.

وفي لقطات تلفزيونية، يظهر شبان لا يرتدون -على ما يبدو- قمصان ليفربول الحمراء وهم يقفزون على بوابات الملعب ويهربون مبتعدين.

وقال شاهد لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على آخرين خارج الملعب، وبعضهم أطفال.

ودخل أفراد من قوات الأمن الملعب، في حين واجه آخرون منهم أشخاصا حاولوا هدم بواباته.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -في بيان- إن السبب في تلك الأحداث كانت التذاكر المزيفة. وأضاف أنه سيبحث الوقائع مع السلطات الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

⚠️❌ Problemas de seguridad en la #UCLfinal 🔴 @Jorgeescorial habla con dos aficionados, padre e hijo, que han sido rociados con el gas pimienta de la policía 🗣️ "NO hay organización. Llevamos aquí dos horas y hay gente que sigue ahí" #️⃣ #DeParísACibeles #UCL pic.twitter.com/M9hMSf4Lbg — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2022

ورحبت سفيرة بريطانيا لدى باريس، مينا رولينغز، بهذا البيان.

وقالت على تويتر "نحتاج إلى إثبات الحقائق"، وعبرت عن دعمها لفريق ليفربول بعد "أداء شجاع" انتهى بهزيمته بهدف واحد أمام ريال مدريد.

وحمّل وزيرا الداخلية والرياضة الفرنسيان المسؤولية للمشجعين "البريطانيين".

Liverpool FC and eyewitnesses have challenged claims from French authorities that British fans were to blame#ChampionsLeagueFinal #ChampionsLeague #ChampionsEnStarPlus https://t.co/S6bmFzspq9 — The Telegraph (@ttindia) May 29, 2022

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان -في تغريدة على تويتر شكر خلالها الشرطة الفرنسية- "شق الآلاف من المشجعين البريطانيين، ممن لم يحملوا أي تذاكر، وممن حملوا تذاكر مزورة، طريقهم إلى داخل الملعب، وفي بعض الأحيان، استخدموا العنف مع موظفيه".

وكتبت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا -على تويتر- "محاولات الاقتحام (والتذاكر) المزورة التي حملها آلاف المشجعين الإنجليز عقدت عمل مسؤولي الملعب والشرطة، لكنها لن تلوث هذا الانتصار".

وقالت شرطة باريس -في بيان- إن نحو 68 شخصا اعتُقلوا بحلول الساعة الواحدة و20 دقيقة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، بينما عالج مسعفون 238 مصابا بجروح طفيفة.

🏆⚽️ #UCLFinal ÚLTIMA HORA ‼️ Así usa la policía los botes de gas para dispersar a los aficionados que están en las vallas del Stade de France #️⃣ #DeParísACibeles #UCL 📹 vía: @antonmeana pic.twitter.com/9FPLL5iXKC — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2022

وأصدر يويفا بيانا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت قال فيه "قبل بدء المباراة… أغلق الآلاف من مشجعي ليفربول الذين اشتروا تذاكر مزورة البوابات".

كما أصدر نادي ليفربول لكرة القدم بيانا قال فيه "نشعر بخيبة أمل كبيرة من مشكلات الدخول إلى الملعب وانهيار المحيط الأمني الذي واجهته جماهير ليفربول… طلبنا رسميا فتح تحقيق رسمي في أسباب هذه المشكلات غير المقبولة".

Liverpool fans charged and beaten by French riot police after Champions League final#Liverpool #Paris #ChampionsLeague pic.twitter.com/G0fClFlA77 — Ruptly (@Ruptly) May 29, 2022

وأثارت مشاهد الملعب غضبا في فرنسا؛ إذ وصفها سياسيون من مختلف الأطياف بأنها وصمة عار وطنية.

وقال نيكولا دوبون إينيان، المرشح الرئاسي السابق من اليمين المتطرف، على تويتر "هذا عار على فرنسا!"

كما عبر البعض -في معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- عن أسفه على وقوع هذه الأحداث قبل عامين من استضافة باريس للألعاب الأولمبية.

وقالت ناتالي لوازو، وهي عضوة في البرلمان الأوروبي من حزب ماكرون، على تويتر "شجار في ملعب فرنسا… تحولت مساحة خضراء إلى حاوية قمامة… ملاحظة واحدة: لسنا مستعدين لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".