كيف يستعد الحكم لنهائي دوري أبطال أوروبا؟.. كليمون توربان يجيب

لا يبدو الحكم الفرنسي كليمون توربان متخوفا من خوض تحدي تحكيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، فالحكم البالغ من العمر 39 عاما يملك الوصفة المثالية للنجاح في هذه الليلة التاريخية بمشواره.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كليمون إلى جانب فريق من المساعدين أغلبهم من فرنسا لإدارة المباراة النهائية التي يستضيفها اليوم السبت ملعب فرنسا بضاحية سان دوني في باريس.

وقبل المواجهة النهائية تحدث توربان في حوار لموقع يويفا، وقال إنه قاد في وقت سابق مباراتين في نهائي كأس فرنسا بملعب مباراة اليوم، وهو ما يجعله متعودا على أجواء الملعب الذي يصفه الفرنسيون بـ"كنيسة كرة القدم الفرنسية، لأن فرنسا فازت بكأس العالم هناك في عام 1998، أول لقب كبير للمنتخب الوطني على الإطلاق. إنه مكان خاص بالتأكيد".

يدخل توربان المباراة بتصميم كبير على تقديم أداء يوازي الثقة التي حصل عليها في الأشهر الأخيرة حين اختير لإدارة نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي وظهر في قائمة الحكام المعنيين بإدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

مكافأة لفريق توربان

ويرى الحكم الفرنسي أن اختياره للمباراة النهائية مكافأة له ولمساعديه نيكولاس دانوس وسيريل غرينغور، ويقول "لقد كنا معا لسنوات عديدة، نحن عائلة. ومثل أي عائلة شهدنا فترات انتعاش وتدهور، نحن أقوياء للغاية معا. إنه تحد رائع أن يتم اختيارك لهذه المباراة، وسنستعد بطريقتنا المعتادة. سيكون من الخطأ تغيير أي من الروتين العادي".

وبدأ مشوار توربان مع التحكيم مبكرا وتم اختياره لإدارة مباريات فريقه حين كان طفلا، قبل أن يختار في عمر 19 عاما الابتعاد عن اللعب والتفرغ للتحكيم، في مشوار حقق خلاله العديد من الإنجازات أبرزها أنه أصبح حكما فرنسيا في الدرجة الأولى وعمره 26 عاما، وبذلك كان أصغر حكم في تلك الفترة، وكان أصغر حكم فرنسي يحصل على الشارة الدولية وهو بعمر 27 عاما. وبعد ذلك أصبح أول حكم فرنسي تحت سن الثلاثين يتولى إدارة نهائي كأس فرنسا.

ومشوار توربان يتضمن تحكيم مباريات في أمم أوروبا 2016 و2020، وفي كأس العالم 2018، وبدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 في البرازيل، وقاد خلال هذا الموسم 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مباراة ذهاب ربع النهائي لريال مدريد ضد تشلسي.

ويؤكد الحكم الفرنسي أن هذه التجارب ستضعه في مكانة جيدة في ملعب فرنسا، وقال "هذه نتيجة لعملية طويلة، لقد تقدمت مسيرتي المهنية خطوة بخطوة، وجمعت الخبرة على طول الطريق، ووضعت لنفسي أهدافا وتحديات صغيرة. بسبب التجارب السابقة سنشعر بالتأكيد بمزيد من الراحة في نهائي دوري أبطال أوروبا، نحن نعرف كيف يتم تنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة، وسيكون من السهل علينا التركيز".

التحكيم في المستوى العالي

ويصف توربان التحكيم على أعلى المستويات بأنه "إدارة المواقف الحرجة بسبب الضغط والظروف المحيطة بالمباراة، هناك الكثير من المشاعر من حولك. يتعين على الحكم اتخاذ القرارات الصحيحة.. وليس بالضرورة القرارات الأكثر قبولا. يجب أن تكون شجاعا وأن تكون قادرا على تخفيف التوتر. الهدوء يولد الهدوء في المواقف المتوترة والصعبة".

وأضاف "تدور حياة الحكم حول الاستعداد لاتخاذ القرارات، يجب أن تكون واثقا وتظهر على سجيتك. عليك أن تفهم اللعبة فكلما فعلت ذلك يمكنك قراءة المباراة بشكل أفضل كحكم".

وبالنسبة لأولئك الذين يفكرون في دخول عالم التحكيم، يقدم توربان نصيحة واحدة بسيطة ولكنها فعالة "تجرأ، تجرأ على المحاولة، تجرأ على ارتكاب الأخطاء، يجب أن تكون شجاعا لأنك في النهاية ستكون الفائز".