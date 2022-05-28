في نسخة 1981.. لماذا غيّر ريال مدريد قميصه قبل مواجهة ليفربول بنهائي دوري الأبطال؟

عادت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إلى نهائي نسخة عام 1981 من دوري أبطال أوروبا التي جمعت ريال مدريد وليفربول في العاصمة الفرنسية باريس قبل 41 عاما.

ويوم 27 مايو/أيار 1981، وقبل المباراة النهائية مع ليفربول، طرأت على "الملكي" تغييرات كثيرة كان أبرزها الزي الرسمي للفريق.

وتخلى "الميرينغي" عن زيه الأبيض بالكامل، وارتدى -للمرة الأولى- زيا به 3 خطوط بنفسجية اللون على الأكمام وجوانب السراويل.

وكسر ريال مدريد قبل المباراة تقليدا عمره 79 عاما، بطقم "أديداس" مقابل 17 مليون بيزيتا، العملة الإسبانية آنذاك، (أكثر من 100 ألف يورو).

ومع ذلك، لم تحمل قمصان الريال الجديدة شعار عملاق المستلزمات الرياضية في المباراة النهائية التي أقيمت -آنذاك- في "حديقة الأمراء"، بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي كانت تفرض قيودا تلفزيونية تمنع الإعلان عن الملابس.

وبسبب القوانين، اضطر ليفربول إلى تغطية شعار شركة "أمبرو" الإنجليزية برقع بيضاء.

ويقول آلان كينيدي لاعب ليفربول السابق "كانت هناك ساعة قبل النهائي، وكنا نتجول بمقص ورقع بيضاء لنغطي قمصان بعضنا بعضا".

وتابع أن "مدرب ليفربول بوب بيزلي، كان يحث لاعبيه على التركيز على المباراة ونسيان أمر الإعلانات".

يذكر أن ليفربول فاز بالمباراة بهدف وحيد سجله كينيدي نفسه.

والليلة، يبحث ريال مدريد عن تعزيز رقمه القياسي البالغ 13 لقبا، في حين يرغب ليفربول في إحراز الكأس للمرة السابعة.