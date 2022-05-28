طقوس أم خرافات؟.. هذه أسباب عدم خسارة ريال مدريد آخر 7 نهائيات بدوري الأبطال

فاز ريال مدريد بجميع المباريات النهائية السبع الأخيرة التي لعبها في دوري أبطال أوروبا وخاصة الأربع الأخيرة، ولهذه الانتصارات المتتالية بعض الطقوس التي يحرص عليها الفريق الملكي بشكل صارم قبل المواجهات.

ويبدو أنه كررها قبل نهائي الليلة ضد ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) عن هذه الطقوس أو الخرافات قبل كل مباراة نهائية في المسابقة القارية الأم.

احتفالات سرية للغاية

القاعدة الأولى في عدم الحديث عن الاحتفالات. يعد ريال مدريد كل شيء في حال فوزه باللقب، لكن يبقى السر مخفيا.

خرافات المؤتمر الصحفي

كريم بنزيمة هو اللاعب الذي اختاره ريال مدريد لتمثيل النادي في المؤتمر الصحفي قبل ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف في 14 فبراير/شباط الماضي.

وبسبب خسارته لتلك المباراة، اختار "لوس بلانكوس" استبعاد بنزيمة من المؤتمر الصحفي -رغم أن المباراة تجرى في بلاده- وحل مكانه مارسيلو وتيبو كورتوا اللذان حضرا المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة الليلة وتحدثا للصحافة.

طائرة خاصة

يستأجر ريال مدريد دائمًا طائرة للأقرباء والوكلاء واللاعبين السابقين والأعضاء الفخريين والصحفيين والمشاهير.

ناتشو بينا.. مذيع ريال مدريد المحظوظ

ظهر الصحفي الإسباني ناتشو بينا لأول مرة في نهائي لشبونة، ومنذ ذلك الحين أصبح دائمًا المسؤول عن تشجيع جماهير ريال مدريد والإعلان عن تشكيلة الفريق.

يافطة التفاؤل

يكشف ريال مدريد مرة أخرى عن يافطة ضخمة يكتب عليها "حتى النهاية معكم، هيا يا ريال مدريد".

كروس.. آخر من نزل من الحافلة

هذا الطقس يعتمده الفريق في معظم مباريات الموسم وخاصة في المبارزات المهمة. وآخر من ينزل من الحافلة هو توني كروس قبل مباراة الليلة.

طاقم الطائرة

أكد ريال مدريد أن طاقم الطائرة للنهائيات في لشبونة وميلانو وكارديف هو نفسه. وبدأ التقليد في الطريق إلى لشبونة بعد فوز لوس بلانكوس على بايرن ميونخ 4-0 في ملعب "أليانز أرينا" في نصف النهائي. وكُسر هذا التقليد في كييف بسبب المسافة وتغيير الطائرة.

صورة ناقصة

هناك تقليد واحد فقط لم يتم اتباعه قبل مباراة الليلة، لأن كريستيانو رونالدو رحل عن النادي. وهو أن النجم البرتغالي ومارسيلو وكاسيميرو دائمًا ما يلتقطون نفس الصورة في طريقهم إلى المدينة التي تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا.