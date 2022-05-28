صلاح: أنا الأفضل في العالم وكان يمكننا الفوز على مدريد لو لم أتعرض للإصابة في 2018

جدد النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح الحديث عن الثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس اليوم السبت، وقال إنه يرى نفسه أفضل لاعب في العالم "داخل ذهنه".

ومنذ تحديد المواجهة بين العملاقين الإنجليزي والإسباني، قال صلاح في عدة مناسبات إنه يتطلع للثأر من الريال عقب الخسارة في نهائي 2018 في كييف.

وخرج صلاح مبكرا في تلك المباراة متأثرا بإصابة في الكتف عقب التحام مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، وترك الملعب باكيا، وسط مخاوف آنذاك من غياب النجم المصري عن كأس العالم في روسيا.

صلاح والثأر

وقال صلاح في مقابلة لمحطة "بي تي سبورت" (BT Sport) مع ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق "نعم إنها مباراة ثأرية بعد ما حدث في كييف حين خرجت بعد 30 دقيقة، لكن أتحدث عن الثأر من منظور جيد وليس بالمعنى السيئ".

وأضاف "مدريد يبقى مدريد وهو الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة ويعرف كيف يفوز، لكن أعتقد أنني لو بقيت في الملعب (في 2018) كان يمكننا الفوز".

وعن زيادة الرغبة في تحقيق اللقب القاري عقب ضياع حلم الرباعية هذا الموسم بخسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير لصالح مانشستر سيتي، قال صلاح "ليفربول متحفز بشكل أكبر. أعتقد أن هذا بسبب الطريقة التي خسرنا بها الدوري، لكن سيتي فريق مذهل أيضا ويتمتع بمدرب جيد وحسم الفوز في 6 أو 7 دقائق (على أستون فيلا في الجولة الأخيرة 3-2 بعد التأخر 2-0)".

وواصل "شعرت بإحباط مثل الجميع داخل غرفة الملابس، احتفلت بهدفي (أمام ولفرهامبتون في نفس التوقيت) لأنني كنت أعرف قبل نزولي بديلا أن سيتي متأخر 2-0، ثم سألت الجمهور وعرفت أنهم تقدموا وشعرت بخيبة أمل، كنت أحتفل ظنا أنه هدف التتويج حتى أدركت هذه اللحظة".

صلاح الأفضل

وشدد على أنه يرى نفسه الأفضل في العالم، لكن لا يصرح بذلك عادة أمام وسائل الإعلام. وتابع "في ذهني أعتبر نفسي من الأفضل في العالم ولا أختار أحدا أفضل مني داخل عقلي، لا أنشغل إذا اختير لاعب غيري. أحترم ذلك، لا أقول أمام وسائل الإعلام إنني أفضل لاعب، لكن في ذهني أرى أنني الأفضل دائما".

وأشار إلى أنه حفز نفسه ليحقق الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة. وشرح قائلا "في المرة الأولى فزت على هاري كين، وكان الهداف في مرتين سابقتين، لذا قلت لنفسي لم لا أفوز مجددا؟، وبعد الحذاء الذهبي الثاني قلت لنفسي يمكنني الفوز 4 أو 5 مرات".

وتابع "خلال 5 سنوات نافست 5 مرات على جائزة الهداف، في العام الماضي اجتهدت بجنون لأكون الهداف وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أيضا وحققت ذلك".

وختم صلاح موسم 2021-2021 بتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفا بالشراكة مع الهداف الكوري لنادي توتنهام سون هيونغ مين، كما تصدر النجم المصري قائمة أعلى اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة برصيد 13 تمريرة حاسمة.