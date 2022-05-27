"نحن رياضيون ولسنا آلات".. لاعبون قطعوا 200 ألف كيلومتر وآخرون تأثرت صحتهم العقلية

أظهر استطلاع أجراه اتحاد اللاعبين المحترفين أن 87% من لاعبي كرة القدم المحترفين يفضلون وضع حد لعدد المباريات المتتالية للتخفيف من عبء العمل الثقيل عليهم قائلين "نحن رياضيون ولسنا آلات".

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1055 لاعبا و92 خبيرا في الأداء أن المؤيدين لجدول المباريات الحالي والمعارضين له يدعمون إجراءات جديدة من شأنها أن تضمن حدا أدنى لعطلة نهاية الموسم وتحد من تكرار المباريات المتتالية أي تلك المباريات التي يفصل بينها أقل من 5 أيام راحة.

وكان من بين اللاعبين الذين شملهم الاستطلاع مجموعة ينتمون لبطولات الدوري في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وقال 50% منهم إنهم تعرضوا لإصابات بسبب جدول مباريات مضغوط.

وفي غضون ذلك، قال 40% إن الجدول المزدحم أثر على صحتهم العقلية، وقال 50% إن ناديهم أو منتخبهم الوطني تسبب في اختصار مدة العطلة التي يحصلون عليها.

وقال أرتورو فيدال لاعب وسط تشيلي الذي يمثل لاعبين من الأميركيتين "السفر الدولي لمسافات طويلة يضع ضغوطا على صحة وأداء العديد من اللاعبين بسبب التغيرات المفاجئة في المناخ والمناطق الزمنية".

وأضاف لاعب إنتر ميلان "قطع بعض اللاعبين أكثر من 200 ألف كيلومتر في المواسم الثلاثة الماضية.. وهذا يماثل السفر حول العالم 5 مرات".

وأظهر التقرير أنه في نهاية عام 2020، خاض لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش 24 مباراة متتالية؛ أي 4 مرات أكثر من الحد الأقصى الموصى به.

وقال أكثر من 72% إن عدد المباريات المتتالية يجب أن يقتصر على 4 مباريات، بينما قال نصفهم إنه يجب فرض توقف إلزامي بعد 3 مباريات.

ووجد التقرير أن الخبراء المتخصصون في الأداء العالي يدعمون آراء اللاعبين بأن العدد الحالي للمباريات في عالم كرة القدم على صعيد بطولات النخبة والتي تقام من دون وضع لوائح وقائية يشكل مخاطر على الصحة العقلية والبدنية للاعبين.