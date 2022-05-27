ليفربول وريال مدريد ضمنا أكثر من 100 مليون يورو.. جوائز مالية خرافية توزع في دوري أبطال أوروبا

بعدما ضمن كل منهما الحصول على أكثر من 100 مليون يورو من الأرباح في مشوارهما القاري بموسم2021-2022، يخوض ليفربول وريال مدريد غدا السبت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الذي شهد مجموع جوائزه تخفيضًا طفيفًا بسبب جائحة "كوفيد-19".

ولن يُعِدَّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحسابات النهائية حتى الشهر المقبل، لكنه قرّر في مايو/أيار 2021 التخفيف على مدى 5 سنوات من الخسائر في الأرباح المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" التي بلغت 531 مليون يورو في موسم 2019-2020 وحده، وذلك من خلال خفض نحو 83 مليون يورو من جوائز مسابقاته القارية الثلاث (دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر) هذا الموسم.

وستؤدي سياسة "خصم كوفيد" إلى تخفيض نسبة نحو 3% من ملياري يورو؛ ليوزع المبلغ على 32 فريقًا مشاركًا في دوري أبطال أوروبا، المسابقة الأكثر ربحًا والتي تشكل 74% من المكاسب المالية الأوروبية للأندية.

ومن دون فرض هذا التخفيض، يتلقى كل فريق مشارك في دور المجموعات على نحو 16 مليون يورو قبل كسب أي نقطة.

وكل انتصار في دور المجموعات يجلب 2.8 مليون يورو إضافية، وكل تعادل يمنح 930 ألف يورو.

وتحصل الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي على 9.6 ملايين يورو إضافية.

ويضاف إلى ذلك 10.6 ملايين يورو لبلوغ الدور ربع النهائي و12.5 مليون يورو للدور نصف النهائي.

ويحصل الفائز بالمباراة النهائية على 20 مليون يورو إضافية مقابل 15.5 مليون يورو للوصيف.

إضافة إلى هذه الجوائز الثابتة، هناك جزء يعتمد على أداء النادي على مدى 10 سنوات يمكن أن يجلب ما يصل إلى 36 مليون يورو، ويتصدر ريال مدريد هذا الترتيب متقدمًا على بايرن ميونخ، في حين يحتل ليفربول المركز الـ14.

وهناك أيضا حقوق البث التلفزيوني البالغة قيمتها 300 مليون يورو، وتوزع وفقا لقيمة كل سوق تلفزيوني للأندية المشاركة.

ومن دون أخذ هذا العامل الأخير في الاعتبار إذ يصعب تقييمه، ضمن ليفربول حتى الآن تجاوز 100 مليون يورو من الأرباح، مع 65 مليونا جمعت خلال مشواره من دون خسارة؛ 21 مليونا بفضل العامل على مدى 10 سنوات، و15.5 مليونًا حتى لو خسر مباراة الغد.

وعلى الرغم من خسارته في دور المجموعات أمام شريف تيراسبول المولدوفي 1-2، فإن ريال مدريد ينطلق من أسس أعلى بفضل عروضه التاريخية، وسيحصل على 114 مليون في حالة الخسارة، من دون دمج حقوق البث التلفزيوني.