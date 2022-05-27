ليفربول بصفوف مكتملة يواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

ذكر ليفربول -اليوم الجمعة- أن لاعبي الوسط تياغو ألكانتارا وفابينيو سيسافران مع الفريق إلى باريس لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد غدا السبت.

ويسعى ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب للفوز بثالث لقب هذا الموسم بعد التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان كلوب يشعر بالقلق بسبب تراجع مستوى لياقة لاعبي الوسط ومدى قدرتهما على المشاركة في المواجهة الحاسمة مع النادي الملكي، لكن النادي الإنجليزي قال إنهما أصبحا قريبين من الانضمام للتشكيلة.

وعاد تياغو للتدريبات بعد أن اضطر إلى الخروج في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 3-1 على ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي.

واحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز بعد البطل مانشستر سيتي.

ولم يشارك فابينيو مع ليفربول منذ تعرضه لإصابة في العضلات خلال فوز ليفربول 2-1 على أستون فيلا في البريميرليغ في العاشر من مايو/أيار الجاري.

وفاز ليفربول بلقب دوري الأبطال 6 مرات في حين تُوّج العملاق الإسباني باللقب 13 مرة وهو رقم قياسي ينفرد به.

وسبق أن التقى الفريقان 8 مرات في كأس أوروبا فاز ريال مدريد في 4 منها، في حين كان الانتصار من نصيب ليفربول 3 مرات.