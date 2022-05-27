كان قريبا من مانشستر يونايتد.. قصة مكالمة من كلوب حسمت انتقال ماني إلى ليفربول

قال ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، إنه كان قريبا من الانتقال لصفوف فريق مانشستر يونايتد في 2016، لكنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة وانتقل لليفربول بعد مكالمة من يورغن كلوب.

وسجل ماني 23 هدفا في 50 مباراة شارك بها مع ليفربول في كافة المسابقات هذا الموسم، وأسهم في حصد الفريق كأسَيْ الاتحاد والرابطة المحليين، كما لا يزال في إمكان ليفربول التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا حيث يلعب المباراة النهائية غدا السبت أمام ريال مدريد في باريس.

وكان ماني (30 عاما) سجل هدفا عندما التقى ليفربول مع ريال مدريد في نهائي نسخة 2018 في كييف، ولكن البديل جاريث ساوثجيت سجل وقتها هدفين ليقود الريال للفوز 3-1.

ويهدف "الليفر" للفوز بلقبه السابع في دوري أبطال أوروبا، وأصبح ماني مرشحا محتملا للفوز بجائزة الكرة الذهبية خاصة بعد أن قاد المنتخب السنغالي للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام.

ومع ذلك، كان من الممكن أن تختلف الأمور لماني، الذي قال إن فرصة الانضمام لفريق مانشستر يونايتد جاءت له عندما رحل عن ساوثهامبتون في 2016.

وفي مقابلة مع جيمي كاراغر، لاعب ليفربول السابق، نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" (The Daily Telegraph)، استرجع ماني ذكريات مكالمة جاءته من كلوب، الذي حاول ضمه لبوروسيا دورتموند في فرصة سابقة، جعلته يتراجع عن قراره وينضم لليفربول.

وقال ماني "كنت قريبا للغاية من الانضمام لمانشستر يونايتد. وكان عقدي جاهزا. واتفقنا على كافة الأمور".

وأضاف "كان كل شيء جاهزا، ولكن بدلا من ذلك، فكرت وقلت لا أريد الانتقال لمانشستر يونايتد. لقد كنت مقتنعا بالمشاركة في المشروع الذي يقوم به كلوب".

وأردف "ما زلت أتذكر عندما تلقيت مكالمة كلوب الأولى، إذ قال لي ساديو، اسمع، أود أن أشرح لك ما حدث في دورتموند".

وأكد "هذا عندما كان يريد ضمي لدورتموند، ولسبب ما لم ينجح الأمر. حاول توضيح هذا لي، وقلت له حسنا لا بأس، حدث ما حدث. أنا أسامحه".

وتابع "ثم قال، الآن أريدك في ليفربول، وقلت له حسنا سننسى دورتموند، دعنا نركز على المستقبل. وقال لي لدينا مشروع كبير في ليفربول وأريدك أن تكون جزءا منه".