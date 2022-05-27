بنزيمة.. "حكومة" ريال مدريد الطامح للتتويج بلقب دوري الأبطال وتثبيت أحقيته بالكرة الذهبية

ضمن النجم الفرنسي كريم بنزيمة جائزة هداف دوري أبطال أوروبا بتسجيله 15 هدفا، ويأمل بالتتويج بلقب البطولة القارية غدا السبت في النهائي ضد ليفربول لتثبيت أحقيته بالكرة الذهبية.

ويتقدم "أبو إبراهيم" على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ (13 هدفا) والذي خرج فريقه من البطولة من ربع النهائي على يد فياريال.

ويُعتقد على نطاق واسع أن "الحكومة" سواء فاز باللقب أم أخفق، فإن الكرة الذهبية باتت في منزله بعد قيادته الفريق للنهائي بتسجيله 10 أهداف في جولات ثُمن وربع ونصف نهائي البطولة القارية:

ثلاثية في إياب ثُمن النهائي ضد باريس سان جيرمان.

ثلاثية في ذهاب ربع النهائي أمام تشلسي.

هدف في مرمى تشلسي في إياب ربع النهائي.

ثنائية في مرمى مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي.

هدف في إياب نصف النهائي بمرمى مان سيتي.

كما أسهم بشكل فعال في استعادة "الملكي" للقب الليغا (اللقب الرابع في مسيرته مع الريال) بتسجيله 27 هدفا، ليفوز بجائزة هداف البطولة الإسبانية كما صنع 12 هدفا آخر.

وظفر مع فريقه بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة بقميص "لوس بلانكوس".

ولكن بنزيمة يريد أن يضع لمسته الأخيرة على موسم استثنائي بتتويجه بطلا لـ"أبطال أوروبا" وتكريس "الميرينغي" ملكا للقارة العجوز كرويا.

ويأمل بنزيمة أن يكون "سحره" جاهزا في المباراة النهائية ويكون الرجل الذي يهدي الريال لقبه الـ14 بعد أن كان منقذ الفريق في الأدوار الإقصائية.

يذكر أن ليفربول فاز بلقب دوري الأبطال 6 مرات، في حين تُوّج العملاق الإسباني باللقب 13 مرة وهو رقم قياسي ينفرد به.

وسبق أن التقى الفريقان 8 مرات في كأس أوروبا، فاز ريال مدريد في 4 منها، في حين كان الانتصار من نصيب ليفربول في 3 مرات.