مورينيو الاستثنائي.. سجل مثالي وأرقام تاريخية

احتفل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بما وصفه بالإنجاز التاريخي بعدما أصبح المدرب الثاني الذي يفوز بـ5 ألقاب أوروبية بعد جيوفاني تراباتوني، عندما قاد روما للقب دوري المؤتمر الأوروبي أمس الأربعاء.

وأكمل مورينيو إنجازا تاريخيا بحصد جميع الألقاب الأوروبية على مستوى الأندية بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وجاء التتويج الجديد لمورينيو بعد فوز روما 1-صفر على فينوورد الهولندي في تيرانا في النسخة الأولى من دوري المؤتمر.

⚽️🔥 كل الطرق تؤدي إلى اللقب الأول .. إلى كتابة التاريخ .. إلى روما 🇮🇹 زانيولو يفتتح التسجيل ويُقرب روما من اللقب 🏆#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #روما_فينورد #UECL pic.twitter.com/E8HZK19MWC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2022

وحافظ المدرب البرتغالي على سجله المثالي بعد انتصاره في النهائي الأوروبي الخامس الذي يشارك فيه في مسيرته، وجاء ذلك مع بورتو وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وروما.

وارتقى مورينيو للمركز الخامس في قائمة أكثر المدربين تتويجا في التاريخ برصيد 26 لقبا في مسيرته، ويتصدر هذه القائمة أسطورة مانشستر يونايتد السير ألكس فيرغسون الذي توج بـ49 لقبا.

وقال المدرب البرتغالي عقب مواجهة أمس الأربعاء "الأمر الرائع في مسيرتي هو -بغض النظر عن لقب الدوري الأوروبي مع يونايتد- أن أفوز مع بورتو وإنتر وروما، هذا استثنائي حقا. الأمر مختلف بين أن يتوقع الجميع فوزك باللقب وقيامك بعمل كبير وبين أن يكون انتصارا خالدا؛ هذا الشعور استثنائي حقا".

وكان لقب الأمس نهاية جيدة للموسم الأول لمورينيو مع فريق العاصمة الإيطالية، حيث قاده للمركز السادس في الدوري.

ولا يخطط المدرب البرتغالي للرحيل عن روما، ويتطلع للموسم المقبل مع الفريق. وقال "أنا باق من دون أدنى شك، حتى لو ظهرت بعض التكهنات، فأنا أريد البقاء مع روما، يجب أن نفهم ماذا يريد ملاك النادي، وهم رائعون، يمكننا بناء مشروع قوي بأشخاص محترفين حقا".

وأضاف "أشعر بالانتماء لروما، لكن ربما يكون هذا أسلوبي في العمل. أنا مشجع لبورتو وإنتر وتشلسي، وأعشق ريال مدريد. الآن أنا مشجع لروما. أنتمي لكل هذه الأندية لأننا قضينا وقتا سويا".