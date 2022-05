أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو أنه منتمٍ لنادي روما الإيطالي بنسبة 100%، وذلك بعدما قاد الفريق للفوز بلقب النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على فينورد الهولندي 1-صفر، أمس الأربعاء، في المباراة النهائية.

وخاض روما أول مباراة نهائية له على المستوى القاري منذ خسارته نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991، وسجل نيكولو زانيولو هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 32، مستفيدا من تمريرة رائعة من زميله جيانلوكا مانشيني.

ومنح الفوز، في العاصمة الألبانية تيرانا، أول لقب أوروبي في تاريخ الفريق الإيطالي.

وفي موسمه الأول مع روما، نجح مورينيو في محاكاة إنجاز المدرب السابق جيوفاني تراباتوني، من خلال الفوز بكأس أوروبية في 3 عقود مختلفة.

José Mourinho = first coach to win all three current men's UEFA club competitions 🏆👏@ASRomaEN | #UECLfinal pic.twitter.com/oWTixYE4cS

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 26, 2022