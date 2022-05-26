كرة قدم

مسعود أوزيل يتطلع للعب في الدوري الإندونيسي

Indonesian Tourism Ministry plans collaborated with Mesut Ozil Indonesian Tourism Ministry plans collaborated with Mesut Ozil- - JAKARTA, INDONESIA - MAY 25: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT - "INDONESIAN TOURISM MINISTRY / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) World soccer player Mesut Ozil and Indonesian Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Uno (not seen) hold press conference in Jakarta, Indonesia on May 25, 2022. The Indonesian Tourism Ministry plans to collaborate with football star Mesut Ozil to promote tourism in the country to the international community.
أوزيل: إذا سنحت لي فرصة اللعب في إندونيسيا سيكون عبر بوابة بالي يونايتد (الأناضول)
26/5/2022

أعرب الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي سابقا عن رغبته في اللعب بالدوري الإندونيسي لكرة القدم عبر بوابة بالي يونايتد.

وقال أوزيل -في تصريحات صحفية من جاكرتا أثناء ترويجه خط ملابس محليا- "لا زلت مرتبطا بعقد مع فناربخشة وأشعر بالسعادة هناك، إذا سنحت لي فرصة اللعب في إندونيسيا سيكون عبر بوابة بالي يونايتد، الإجابة سهلة؛ فالطقس جيد والجزيرة جميلة".

ولدى سؤاله عمن يتوقع فوزه بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد السبت، رجح أوزيل فوز النادي الملكي، وقال "كلاهما قدم موسما مذهلا، لكن بالتأكيد قلبي ودعمي مع ريال مدريد".

ودخل أوزيل في صدام مع المدرب المؤقت لفناربخشة إسماعيل كارتال، وابتعد عن المشاركة مع النادي التركي في الأشهر الأخيرة.

ورحل أوزيل عن أرسنال في يناير/كانون الثاني 2021، بعد 8 أعوام قضاها مع الفريق.

المصدر : وكالات