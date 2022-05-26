مسعود أوزيل يتطلع للعب في الدوري الإندونيسي

أعرب الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي سابقا عن رغبته في اللعب بالدوري الإندونيسي لكرة القدم عبر بوابة بالي يونايتد.

وقال أوزيل -في تصريحات صحفية من جاكرتا أثناء ترويجه خط ملابس محليا- "لا زلت مرتبطا بعقد مع فناربخشة وأشعر بالسعادة هناك، إذا سنحت لي فرصة اللعب في إندونيسيا سيكون عبر بوابة بالي يونايتد، الإجابة سهلة؛ فالطقس جيد والجزيرة جميلة".

ولدى سؤاله عمن يتوقع فوزه بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد السبت، رجح أوزيل فوز النادي الملكي، وقال "كلاهما قدم موسما مذهلا، لكن بالتأكيد قلبي ودعمي مع ريال مدريد".

ودخل أوزيل في صدام مع المدرب المؤقت لفناربخشة إسماعيل كارتال، وابتعد عن المشاركة مع النادي التركي في الأشهر الأخيرة.

ورحل أوزيل عن أرسنال في يناير/كانون الثاني 2021، بعد 8 أعوام قضاها مع الفريق.