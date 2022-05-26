اقتحم رئيس نادي تسارسكو سيلو الملعب ليمنع أحد لاعبيه من تنفيذ ركلة جزاء حاسمة لفريقه في الدقيقة 96، في المباراة الأخيرة من جولة الهبوط بالدوري البلغاري لكرة القدم.

وخطف ستوين مانولوف رئيس نادي تسارسكو ومالكه الأضواء في اللحظات الأخيرة من مواجهة فريقه أمام ضيفه لوكوموتيف صوفيا السبت الماضي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة الفوضى التي حدثت عندما اقتحم مانولوف أرض الملعب ليُخرج اللاعب الغامبي يوسف يافا ويمنعه من تنفيذ ركلة جزاء.

FIN DEL TSARSKO SELO🇧🇬 con un gran escándalo. El club jugó su último partido y dejará de existir. En el último penalti Yaffa quiso marcar él, aunque a él no le tocaba. Entonces salió el presidente, Stoyle Manolov, y lo echó de la cancha. pic.twitter.com/drUqk1P6kc — Fútbol Búlgaro 🇧🇬 (@futbolbulgaro) May 22, 2022

وحصل فريق تسارسكو على ركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1، وكان الفريق بحاجة لإحراز هدف لتفادي الهبوط والاستمرار في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وبعد احتساب ركلة الجزاء، أمسك يافا الكرة وأصر على تنفيذها، ليقتحم مانولوف أرض الملعب ويطلب من مارتن كافدانسكي -المسدد الأول لركلات الجزاء- تنفيذ الركلة بدل اللاعب الغامبي.

🇧🇬 | Başkan sahayı bastı! 📌 Tsarsko Selo'nun son dakikada kazandığı penaltı atışında Yaffa Yusupha ile Martin Kavdanski tartışma çıktı. 📌 Sahaya giren takımın sahibi Stoyne Manolov penaltıyı Kavdanski'nin atmasını istedi ve Gambiyalı Yusupha'a tepki gösterdi. pic.twitter.com/YvP2pM2bJ4 — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) May 22, 2022

وتمكن رئيس النادي من إخراج يافا من أرضية الملعب، لينفذها اللاعب الذي اختاره، إلا أنه أضاع ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل ويهبط فريق تسارسكو سيلو للدرجة الثانية.

وذكرت حسابات ومواقع رياضية أن مانولوف أعلن حل النادي على الفور بعد تأكد هبوطه.