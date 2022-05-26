بنزيمة يطارد رونالدو ويهدد ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا

سيكون النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني على موعد مع كتابة التاريخ إذا تمكن من تسجيل أكثر من هدفين في شباك ليفربول الإنجليزي عندما يتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غد السبت.

وإذا سجل بنزيمة 3 أهداف "هاتريك" فأكثر في مرمى ليفربول فسيتجاوز بذلك رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القياسي بعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من هذا الدوري (17 هدفا).

ويملك المهاجم الفرنسي في رصيده حاليا 15 هدفا سجلها هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا جعلته يتصدر قائمة هدافي البطولة ويعادل رقم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كثالث أكبر الهدافين في تاريخ هذا الدوري برصيد 86 هدفا.

ويعتبر رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل 17 هدفا في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في موسم 2013-2014 عندما كان لاعبا لريال مدريد، كما أنه الوحيد أيضا الذي سجل 16 هدفا في موسم واحد في 2015-2016.

وبتسجيله 15 هدفا حتى اللحظة في هذا الموسم عادل بنزيمة رقم رونالدو وليفاندوفسكي عندما سجلا نفس العدد من الأهداف في مواسم 2017-2018 و2019-2020 على التوالي.

وتمكن قائد ريال مدريد من تسجيل هاتريك في مباراة واحدة مرتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا جاءت في شباك فرق قوية مثل باريس سان جيرمان وتشلسي خلال الأدوار الإقصائية بالبطولة، وهذا ما يجعل فرضية تسجيل ثلاثية في شباك ليفربول ممكنة لكنها صعبة جدا.

ويشهد هذا الموسم تألقا لافتا لبنزيمة مع فريقه ريال مدريد، إذ قاده لتحقيق الدوري الإسباني وتصدر قائمة الهدافين فيه برصيد 27 هدفا، كما أنه قاد الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بأهدافه الحاسمة في مباريات الأدوار الإقصائية.