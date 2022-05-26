كشف تقرير نشرته "فوتبول بنشمارك" (Football Benchmark) -التي تعنى بشؤون كرة القدم- أن الأندية الإنجليزية لكرة القدم تتصدر قائمة الصفوة الأوروبية التي تضم أعلى 32 ناديا على مستوى القارة، في حين يعد ريال مدريد الأعلى قيمة على الإطلاق.

كشف تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، عن وجود 10 أندية تنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في القائمة التي تضم أعلى 32 ناديا قيمة على مستوى أوروبا.

العام الماضي كان هناك 8 أندية تنتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالقائمة قبل انضمام أستون فيلا وويستهام هذا العام إلى جانب مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام وأرسنال وليستر سيتي وإيفرتون.

وبهذا فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر القائمة بـ 10 أندية يليه الدوري الإيطالي 7 أندية.

وقال التقرير إن نمو قيمة الدوري الإنجليزي الممتاز يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع إيرادات البث.

واحتل ريال بطل إسبانيا المركز الأول بين الأندية الأعلى قيمة بأوروبا للعام الرابع على التوالي (3.18 مليارات يورو) تلاه مانشستر يونايتد (2.833 مليار يورو) ثم برشلونة الإسباني (2.814 مليار يورو).

وأشار التقرير إلى أن الأندية بدأت في التعافي من تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

وقال معد التقرير أندريا سارتوري "النتائج المالية العام الماضي تحمل تبعات كوفيد-19 بينما أظهرت أرقام أشهر عديدة سابقة عودة كرة القدم للوضع الطبيعي".

وأضاف "ويتضح ذلك بصفة خاصة بعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب مع تزايد إقبال الرعاة والمستثمرين".