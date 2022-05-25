يتصدرها ريال مدريد.. أقوى وأغلى 10 علامات تجارية في كرة القدم

تصدرت العلامة التجارية لنادي ريال مدريد قائمة أقوى وأغلى علامات أندية كرة القدم في العالم، بقيمة تبلغ مليار و525 مليون يورو، وفق أحدث تقرير صدر عن شركة "براند فينانس" (Brand Finance) البريطانية للاستشارات لعام 2022.

وقال نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "يعد الفريق -للسنة الرابعة على التوالي- العلامة التجارية الأغلى في كرة القدم في العالم، ورفع نادينا قيمة علامته التجارية إلى 1.525 مليار يورو، ويتصدر الترتيب متقدما على مانشستر سيتي (1.327) وبرشلونة (1.325)".

وسلطت براند فينانس في تقريرها الضوء على أن "الزيادة في قيمة العلامة التجارية لريال مدريد هذا العام كانت مدفوعة بمجموعة من العوامل: تحسين قوة علامته التجارية ومسار إيرادات إيجابي، بالإضافة إلى تمتعها بفرص كبيرة للنمو جنبا إلى جنب مع فرص الرعاية والتحويلات الدولية".

وأوضح ريال مدريد أن النادي يُعد أيضا أقوى علامة تجارية في كرة القدم، حيث يتصدر المركز الأول بعلاقة 94.0 من أصل 100 وتصنيف العلامة التجارية "+ إيه إيه إيه" (AAA+)، متقدما على ليفربول (92.9) وبرشلونة (92.1).

📊 El #RealMadrid es la marca de fútbol más valiosa y la más fuerte del mundo según @BrandFinance. 👇 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2022

وفيما يلي ترتيب العلامات التجارية العشر الأكثر قيمة لأندية كرة القدم لعام 2022:

1- ريال مدريد 1.5 مليار يورو

2- مانشستر سيتي 1.3 مليار

3- برشلونة 1.3 مليار

4- ليفربول 1.3 مليار

5- مانشستر يونايتد 1.3 مليار

6- بايرن ميونخ 1.1 مليار

7- باريس سان جيرمان 1 مليار

8- توتنهام 0.9 مليار

9- تشيلسي 0.9 مليار

10- آرسنال 0.8 مليار

أما أقوى 10 علامات تجارية في كرة القدم في عام 2022 فجاءت كما يلي:

1- ريال مدريد 94.0 درجة

2- ليفربول 92.9 درجة

3- برشلونة 92.1 درجة

4- مانشستر يونايتد 92.0 درجة

5- بايرن ميونخ 88.6 درجة

6- مانشستر سيتي 87.7 درجة

7- يوفنتوس 86.1 درجة

8- آرسنال 85.9 درجة

9- تشيلسي 84.7 درجة

10- توتنهام 83.1 درجة.