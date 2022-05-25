مقابل 5 مليارات دولار.. الحكومة البريطانية توافق على بيع تشلسي

قالت وزيرة الرياضة نادين دوريس -أمس الأربعاء- إن الحكومة البريطانية أصدرت الليلة الماضية رخصة تسمح ببيع نادي تشلسي لتحالف يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال.

وطرح المالك الحالي الروسي رومان أبراموفيتش -الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات- النادي اللندني للبيع في أوائل مارس/آذار بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، التي وصفتها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وقالت دوريس على تويتر "نحن مقتنعون بأن عائدات البيع لن تفيد رومان أبراموفيتش أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات".

وتابع "بالنظر إلى العقوبات التي فرضناها على أولئك المرتبطين بالرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين والغزو الروسي لأوكرانيا، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل إلا في ظل مالك جديد".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء أن تحالف بولي-كليرليك، الذي وافق على شروط الاستحواذ على نادي تشلسي مقابل 4.25 مليارات جنيه إسترليني (5.33 مليارات دولار) في وقت سابق من هذا الشهر، اجتاز فحص مالكي ومديري الرابطة، وذلك يمهد الطريق لاستكمال صفقة الاستحواذ.

وكان "البلوز" يعمل بموجب ترخيص حكومي منذ تجميد أصول أبراموفيتش في مارس/آذار ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 مايو/أيار.

وأكد تشلسي سابقا أن جميع ايرادات البيع، والتي سيتم وضعها في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، سيتم التبرع بها لجهات خيرية.

وقال متحدث باسم الحكومة "سنعمل الآن على ضمان استخدام عائدات البيع في جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا، ودعم ضحايا الحرب".

وبعد استكمال عملية البيع سيتمكن الفريق اللندني من العودة مجددا لسوق الانتقالات كما سيتم السماح للاعبين بتوقيع عقود جديدة وهو أمر كانت العقوبات المفروضة على النادي تحظره.