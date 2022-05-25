مدرب منتخب المغرب يعيد مزراوي وحارث ويرفض التصالح مع زياش

استدعى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خليلوجيتش 25 لاعبا -بينهم 3 حراس مرمى- لخوض مباراتين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، إضافة إلى مواجهة ودية أمام المنتخب الأميركي.

وأعاد مدرب المغرب اللاعب نصير مزراوي المنتقل حديثا لبايرن ميونخ الألماني إلى التشكيلة بعد لقاء بينهما في أمستردام، وطوى صفحة خلافات امتدت عدة أشهر، فيما استمر غياب حكيم زياش لاعب تشلسي الإنجليزي الذي يبدو أنه لا يزال متشبثا بقرار الاعتزال الدولي.

وعاد إلى التشكيلة لاعب وسط أولمبيك مرسيليا أمين حارث بعد غياب لعقوبة انضباطية، كما عاد المخضرم عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي.

وأعلن مدرب المغرب غياب 3 لاعبين أساسيين بسبب الإصابة هم سفيان بوفال وعمران لوزا وريان مايي.

واستمر غياب زياش رغم تأكيد مدرب المغرب على أنه لن يغلق الباب أمام أي لاعب للانضمام إلى المنتخب.

وذكرت تقارير محلية أن خليلوجيتش رفض الوساطة للمصالحة مع زياش بعد تفضيل الأخير قضاء إجازة الموسم في أميركا على العودة لتمثيل منتخب بلاده.

ويواجه منتخب المغرب مضيفه منتخب الولايات المتحدة وديا في الأول من يونيو/حزيران المقبل في أوهايو، قبل أن يستضيف منتخب جنوب أفريقيا بالعاصمة الرباط يوم التاسع من الشهر نفسه، كما يواجه منتخب ليبيريا بالدار البيضاء بعد 4 أيام.

وأصبحت مجموعة المغرب تضم 3 منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي للإيقاف الدولي.

وفي ما يلي قائمة المنتخب المغربي التي استدعاها خليلوجيتش:

ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، ومنير الكجوي (هاتاي سبور التركي)، وأنس الزنيتي (الرجاء الرياضي)، وأشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، ونصير مزراوي (بايرن ميونخ)، وسفيان العكوش (إف سي لوزان)، وآدم مسينا (واتفورد الإنجليزي)، وسفيان شاكلا (أو إتش لوفين البلجيكي)، وسامي ماي (فيرينكفاروسي البلغاري)، وغانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، ونايف أكرد (رين الفرنسي)، ويحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، وجواد اليميق (بلد الوليد الإسباني).

كما شملت القائمة أيضا فيصل فجر (سيفاس سبور التركي)، وسفيان أمرابط (فيورونتينا الإيطالي)، وأيمن برقوق (آينتراخت فرانكفورت)، وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، وعادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)، وعز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، وسليم أملاح (ستندار دو لييج البلجيكي)، وسفيان رحيمي (العين الإماراتي)، وأمين حاريث (أولمبيك مارسيليا)، ومنير الحدادي (إشبيلية الإسباني)، وزكريا أبو خلال (ألكمار الهولندي)، ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، وأيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، وطارق التيسودالي (غينت البلجيكي).