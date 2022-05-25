كرة قدم

محمد صلاح: سأبقى مع ليفربول في الموسم المقبل

Premier League - Liverpool v Wolverhampton Wanderers Soccer Football - Premier League - Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Anfield, Liverpool, Britain - May 22, 2022 Liverpool's Mohamed Salah holding the Premier League Playmaker and Golden Boot winner trophies after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details
صلاح توج بجائزتي أفضل هداف وصانع للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم (رويترز)
25/5/2022-|آخر تحديث: 25/5/202207:05 PM (مكة المكرمة)

قال محمد صلاح هداف فريق ليفربول -الذي سيخوض عامه الأخير بعقده- إنه سيبقى في صفوف النادي الإنجليزي في الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجديد.

ويمكن لصلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا بالتساوي مع سون هيونغ مين الانتقال مجانا إلى أي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل إذا لم يتوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.

وأشار النجم المصري -في مؤتمر صحفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي- إلى أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات تجديد التعاقد.

وقال "لا أركز في العقد حاليا بل في الفريق، إنه أسبوع مهم حقا لنا، وأريد الفوز بدوري الأبطال مجددا".

وتابع صلاح "سأبقى في الموسم المقبل بالتأكيد، أريد رؤية (القائد) هندو (جوردان هندرسون) يحمل الكأس مجددا وأتمنى أن يسلمها لي".

وقال توم ويرنر رئيس ليفربول في وقت سابق هذا الأسبوع إن النادي سيحتفظ بصلاح وزميله في الهجوم ساديو ماني الذي ينتهي عقده في ختام الموسم المقبل أيضا.

وأوضح ويرنر "أود الإبقاء على المفاوضات سرية، لكننا أكدنا رغبتنا بالطبع في استمرارهما".

المصدر : رويترز