قال محمد صلاح هداف فريق ليفربول -الذي سيخوض عامه الأخير بعقده- إنه سيبقى في صفوف النادي الإنجليزي في الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجديد.

ويمكن لصلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا بالتساوي مع سون هيونغ مين الانتقال مجانا إلى أي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل إذا لم يتوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.

وأشار النجم المصري -في مؤتمر صحفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي- إلى أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات تجديد التعاقد.

وقال "لا أركز في العقد حاليا بل في الفريق، إنه أسبوع مهم حقا لنا، وأريد الفوز بدوري الأبطال مجددا".

وتابع صلاح "سأبقى في الموسم المقبل بالتأكيد، أريد رؤية (القائد) هندو (جوردان هندرسون) يحمل الكأس مجددا وأتمنى أن يسلمها لي".

وقال توم ويرنر رئيس ليفربول في وقت سابق هذا الأسبوع إن النادي سيحتفظ بصلاح وزميله في الهجوم ساديو ماني الذي ينتهي عقده في ختام الموسم المقبل أيضا.

وأوضح ويرنر "أود الإبقاء على المفاوضات سرية، لكننا أكدنا رغبتنا بالطبع في استمرارهما".