الطعنات تتواصل.. هل يرحل غافي مجانا عن برشلونة؟

انتقد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا وكيل لاعب الفريق غافي لعدم رده على عرض برشلونة بعقد جديد للاعب البالغ من العمر 17 عاما.

وخلال لقائه الصحفي أشاد لابورتا بالعمل الذي قام به مدرب الفريق تشافي هيرنانديز حتى الآن.

وقال لابورتا إن "أداء تشافي كان جيدا للغاية ولكن أنهينا الموسم بطريقة كارثية، أشعر بخيبة أمل من شخصية الفريق".

معضلة غافي

ثم تحدث لابورتا عن مستقبل الدولي الإسباني غافي، مشيرا إلى أن وكيله لم يرد بعد بشأن عرض العقد الجديد.

وأوضح أن "عرض العقد الجديد كان مطروحا على الطاولة للوكيل منذ وقت طويل".

وأضاف "لم نسمع أنه وافق على العرض، ما سمعناه هو أنه يدرس الأمر، وسيكون لديه ما يقوله قريبا".

وتابع "شرحنا له بالفعل موقفنا، والآن وكيل اللاعب لا يقبله".

ثم أخذ رئيس برشلونة بانتقاد الوكيل على أفعاله.

وأشار لابورتا إلى أن "غافي لاعب نحبه جميعا، يبلغ من العمر 17 عاما، ولديه حاضر ومستقبل رائعان في برشلونة، لا نفهم سبب قيام وكيله بالتلاعب ودراسة العروض، أعتقد أن عرض النادي -بالنظر إلى مستويات رواتبنا- أكثر من مقبول".

وأكد لابورتا أن برشلونة لن يتجاوز بأي حال من الأحوال العرض الذي قدمه بالفعل.

وقال "لن نتجاوز مستويات الرواتب هذه، لأنني لا أريد أن يكرر برشلونة الخط الذي قام به من سبقونا والذي أدى إلى خراب برشلونة".

ليفاندوفسكي

وصرح لابورتا أيضا بأنه من غير المرجح أن ينضم روبرت ليفاندوفسكي إلى النادي هذا الصيف.

وقال "بقي عام على عقده مع بايرن ميونخ وهذا هو الوضع، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، سنسمح للجميع بمتابعة عملهم".

وختم بأن ليفاندوفسكي يمتلك جودة كروية عالية، ونحبه كثيرا أيضا، لكن لديه عقد".