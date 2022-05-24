قال النجم الفرنسي كيليان مبابي إن ليفربول كان من الأندية التي تفاوضت معه قبل أن يقرر الاستمرار مع باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه التقى أيضا مع مسؤولي النادي الإنجليزي في 2017 حين كان يلعب في صفوف موناكو.

وارتبط مبابي بريال مدريد منذ فترة طويلة وسط توقعات قوية بانتقاله هذا الصيف، لكنه فاجأ بطل إسبانيا بتمديد عقده مع سان جيرمان حتى 2025 الأسبوع الماضي.

وكشف يورغن كلوب مدرب ليفربول في وقت سابق في مايو/أيار الجاري بأن ناديه كان مهتما بضم مبابي، وأقر المهاجم الفرنسي بالفعل بالتواصل مع وصيف بطل إنجلترا.

وأبلغ مبابي صحيفة "دايلي تليغراف" (Daily Telegraph) "تحدثنا قليلا وليس كثيرا، تواصلت مع ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي، هي تحب ليفربول ولا أعرف السبب، يجب أن تسألوها".

وأضاف النجم الفرنسي "إنه ناد كبير والتقينا قبل 5 سنوات عندما كنت في موناكو، بالطبع السباق كان بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في النهاية".

وسيلعب ليفربول ضد ريال مدريد في باريس السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد مبابي أنه سيشجع ريال في هذه المباراة.