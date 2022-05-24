لاعب بالدوري الإنجليزي يقول إن "الفضفضة" أنقذت حياته في موسم صعب

كشف اللاعب الدولي الإنجليزي دومينيك كالفرت-لوين مهاجم إيفرتون أنه خاض هذا الموسم واحدة من أصعب فترات مسيرته، مضيفا أن التحدث مع الأشخاص المقربين عن معاركه ساعد في إنقاذ حياته.

وأفلت إيفرتون من الهبوط هذا الموسم بفوزه 3-2 على كريستال بالاس في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس الماضي، بفضل هدف متأخر لكالفرت-لوين.

وخاض مهاجم منتخب إنجلترا 17 مباراة فقط بالدوري هذا الموسم، بعد المعاناة من انتكاسة في التعافي من إصابة عضلية وكسر بإصبع القدم.

وكتب كالفرت-لوين عبر تطبيق إنستغرام "على المستوى الشخصي اضطررت للتعمق داخل نفسي خلال فترات بالموسم، وعشت بعض الأوقات الصعبة بمسيرتي وبحياتي حتى الآن".

وأضاف "إلى كل الشبان الذين يكتمون مشاعرهم أنصحكم بالحديث إلى صديق أو فرد بالعائلة أو شخص ينصت، الكلام أنقذ حياتي".

وتابع كالفرت-لوين "هذا سيجعلك تدرك أن الأشياء ليست بنفس السوء الذي تبدو عليه، وللمفارقة ستكتشف أن القوة الحقيقية هي القدرة على مواجهة ضعفك".

وأنهى إيفرتون الموسم في المركز 16 ليمدد استمراره بدوري الأضواء خلال 68 عاما.