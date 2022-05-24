قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن أداء فريقه كان بعيدا عن المثالية خلال رحلة الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكشف عن جانب من كواليس الليالي الأوروبية المبهرة للنادي الملكي قبل الوصول لمواجهة ليفربول السبت المقبل في نهائي أغلى المسابقات على مستوى الأندية.

وتحدث أنشيلوتي -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد- عن رحلة ريال مدريد التي شهدت تفوقه على باريس سان جيرمان وتشلسي ومانشستر سيتي في طريقه نحو النهائي، في مباريات شهدت لحظات مفعمة بالمشاعر بعد النجاح في العودة في النتيجة بعد كل تأخر أمام الفرق الثلاثة.

وقال المدرب الإيطالي "لم نقدم مستويات استثنائية خلال اللعب، لكن لم يتفوق علينا أي منافس في الأمور المتعلقة بالالتزام والدوافع. الالتزام والدوافع ليست كافية لتحقيق الفوز، لكن يجب امتلاكها في المباراة النهائية. لا أحد يستحق الفوز بالنهائي لكن يجب أن تحقق ذلك بما تقدمه في المباراة الكبيرة وليس قبلها".

وأكد أنشيلوتي أن ريال يتحلى "بالهدوء والحماس" قبل مباراة السبت المقبل، وعبّر عن اعتقاده أن خبرة ريال في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في 8 سنوات يمكن أن تمنحه أفضلية.

وقال المدرب الذي حطم رقما قياسيا ببلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة "قد يكون بوسع بعض اللاعبين تعليمي كيف أخوض النهائي. لقد خاضوا مباريات حاسمة أكثر مني". وأضاف "سيكون من السهل بالنسبة لي الحديث داخل غرفة اللاعبين. لا أحتاج إلى أن أقول شيئا لهم؛ فهم يعرفون كيفية الاستعداد بشكل مميز بسبب ما اكتسبوه خلال السنوات الماضية".

وتابع "أكثر شيء فاجأني هو مدى التواضع والعمل الجاد لهذه المجموعة من اللاعبين حتى بعد كل هذا النجاح. إنهم جاهزون وملتزمون ولكنهم يستمتعون حقا بهذه اللحظة".

سيطرة على المشاعر

ورغم أن أنشيلوتي أصبح أول مدرب يفوز بلقب دوري الأبطال 3 مرات مع أندية مختلفة، واقترب من الانفراد بالرقم القياسي بحصد

اللقب الرابع والتفوق على زين الدين زيدان وبوب بيزلي، فيقول المدرب الإيطالي إن هذا الموسم كان من الصعب عليه السيطرة على مشاعره في الساعات الأخيرة قبل المباريات الكبيرة.

وقال ضاحكا "أتعرق كثيرا، وتبدأ نبضات قلبي في التسارع. كانت عملية صعبة بالنسبة لي ولا يمكنني تفسير السبب حقا. الأمر صعب؛ لأنه لا يوجد شيء يمكن أن تفعله حتى تبدأ المباراة. ومع ذلك، بعد انطلاق المباراة يعود كل شيء إلى طبيعته. ولكن في تلك الساعات الثلاث قبل المباراة، لا توجد حبوب أو دواء يمكن أن يغير هذا الشعور، ويكون عليك فقط التعامل مع الأمر".

وتابع المدرب الإيطالي البالغ من العمر 62 عاما أن فريقه في حالة جيدة ولا يعاني من إصابات أو مشكلات، مما يعني أنه يمتلك التشكيلة الكاملة السبت المقبل.