شاهد.. احتفال تحت الأرض بفوز "طرابزون سبور" بلقب الدوري التركي

احتفل عمال المناجم الذين يعملون في مقلع خاص بمدينة زونغولداك شمالي تركيا بفوز فريق "طرابزون سبور" بلقب الدوري التركي على عمق 120 مترا تحت الأرض.

ونشر الفيديو عامل المنجم "تولغا كوكو" -عبر حسابه على تطبيق تيك توك- وهو يحتفل مع أصدقائه في أثناء عملهم.

ويظهر المقطع المصور مجموعة من العمال وهم يضيؤون بأضواء هواتفهم ويتراقصون على أغاني تشجيعية احتفالا بفوز فريق طرابزون.

وحقق طرابزون اللقب بعد التعادل في بداية مايو/أيار الجاري مع أنطاليا سبور إيجابيا بهدفين لكل فريق على ملعب "شينول غونيش ستاديوم"، في الجولة الـ35 من المسابقة.

وتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فنربخشة الوصيف وقبل 3 جولات من النهاية، إذ تصب المواجهات المباشرة في صالح بطل المسابقة.