رونالدو وميسي ومارادونا وكرويف.. عندما تصفق الجماهير للخصوم

يتعيّن على اللاعب تقديم أداء عال ومميز حتى يحظى بإشادة جماهير فريقه، ولكن أن تصل إلى تلقي الإشادة من جمهور الفريق الخصم فتلك مرتبة تتطلب أداء استثنائيا.

رصد موقع "بلانيت فوتبول" (Planet Football) الأميركي قائمة بأهم اللاعبين الذين تلقوا التحية والتصفيق من جماهير الفريق المنافس وفرضوا على الجميع احترامهم.

عندما غادر اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نادي بايرن ميونخ بعد مسيرة دامت 12 عاما، افترض كثيرون أن مسيرة هذا اللاعب رفيع المستوى قد انتهت مع بلوغه 36 عاما. ولكن ريبيري اختار الانضمام إلى نادي فيورنتينا في الدوري الإيطالي وسجل هدفا ومنح تمريرة حاسمة في مبارياته الثلاث الأولى.

وفي مباراته الرابعة سجل ريبيري الهدف الثالث لفيورنتينا في ملعب سان سيرو وجعل المباراة صعبة على ميلان لدرجة أنه تلقى ترحيبا حارا من جماهير الملعب عندما غادر الملعب في الدقيقة الأخيرة.

تلقى رونالدو تصفيقا حارا من جماهير ملعب يوفنتوس بعد أن سجل ركلة مقصية مذهلة في مباراة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018. وقال بعد المباراة "عندما كنت طفلا، أحببت يوفنتوس وحقيقة أن جمهور هذا الفريق صفق لي ستبقى معي".

