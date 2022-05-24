رونالدو وميسي ومارادونا وكرويف.. عندما تصفق الجماهير للخصوم

يتعيّن على اللاعب تقديم أداء عال ومميز حتى يحظى بإشادة جماهير فريقه، ولكن أن تصل إلى تلقي الإشادة من جمهور الفريق الخصم فتلك مرتبة تتطلب أداء استثنائيا.

رصد موقع "بلانيت فوتبول" (Planet Football) الأميركي قائمة بأهم اللاعبين الذين تلقوا التحية والتصفيق من جماهير الفريق المنافس وفرضوا على الجميع احترامهم.

فرانك ريبيري

عندما غادر اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نادي بايرن ميونخ بعد مسيرة دامت 12 عاما، افترض كثيرون أن مسيرة هذا اللاعب رفيع المستوى قد انتهت مع بلوغه 36 عاما. ولكن ريبيري اختار الانضمام إلى نادي فيورنتينا في الدوري الإيطالي وسجل هدفا ومنح تمريرة حاسمة في مبارياته الثلاث الأولى.

وفي مباراته الرابعة سجل ريبيري الهدف الثالث لفيورنتينا في ملعب سان سيرو وجعل المباراة صعبة على ميلان لدرجة أنه تلقى ترحيبا حارا من جماهير الملعب عندما غادر الملعب في الدقيقة الأخيرة.

كريستيانو رونالدو

تلقى رونالدو تصفيقا حارا من جماهير ملعب يوفنتوس بعد أن سجل ركلة مقصية مذهلة في مباراة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018. وقال بعد المباراة "عندما كنت طفلا، أحببت يوفنتوس وحقيقة أن جمهور هذا الفريق صفق لي ستبقى معي".

🗣️ "It was amazing – probably the best of my career." 😎 😮 A year ago today – one of the great #UCL goals – Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2019

ستيفن جيرارد

كان هناك دائما عداء بين أنصار جيرارد وتشلسي بعد أن رفض أسطورة ليفربول الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج في عدد من المناسبات. ولكن بعد أن قرر جيرارد الرحيل عن ليفربول عام 2015، كانت إحدى مبارياته الأخيرة ضد تشلسي خارقة للعادة.

وحقق جيرارد التعادل وقدم أداء رائعا قبل استبداله، وتلقى تصفيقا من جماهير الفريق المنافس ومن مدرب الفريق جوزيه مورينيو.

رونالدينيو

قد تكون هناك منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكن عندما قدم رونالدينيو أداء استثنائيا في ملعب برنابيو عام 2005، أظهر له جمهور الفريق المنافس احتراما كبيرا بالوقوف لتحية أحد عظماء اللعبة الحقيقيين.

تييري هنري

خلال اليوم الأخير من موسم 2002-2003، أثارت ثلاثية فريدي ليونغبرغ في مباراة فريقه أرسنال أمام سندرلاند إعجاب الجماهير، لكن المهاجم الفرنسي تيري هنري نجح في سرقة الأضواء منه.

ورغم وجوده في سباق المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، اختار هنري مساعدة زميله ليونغبرغ لتسجيل الأهداف الثلاثة، وحظي المهاجم الفرنسي بالإشادة وتلقى تحية من الجماهير المنافسة.

19 years ago today, the Arsenal smashed Sunderland 4-0 as Freddie Ljungberg scored a hat-trick and Thierry Henry got one and supplied three assists @freddie 👏🔵pic.twitter.com/kra6IDRVsP — Gunners (@Gunnersc0m) May 11, 2022

دييغو مارادونا

من الواضح أن أنصار ريال مدريد كرماء بما يكفي للوقوف احتراما لأداء أحد اللاعبين، حتى عندما يكون من الفريق المنافس. ففي عام 1983، تقدم مارادونا نحو المرمى في ملعب برنابيو، وبعد أن راوغ حارس المرمى كانت لديه الجرأة لمراوغة خوان خوسيه على خط المرمى قبل أن يسجل هدفا، ويتلقى تصفيقا حارا من جماهير الفريق المضيف.

يوهان كرويف

بالعودة إلى عام 1978، كان نادي أستون فيلا يخوض مباراته الثانية فقط في كرة القدم الأوروبية وتنافس ضد برشلونة في ربع النهائي أمام نحو 50 ألف مشجع في ملعب فيلا بارك. وسجل كرويف هدفا بجهد فردي مذهل وتم استبداله حين كانت النتيجة 2-0، وتلقى ترحيبا حارا من المشجعين الذين حضروا لمشاهدته وهو يلعب.

أليساندرو ديل بييرو

حظي اللاعب أليساندرو ديل بييرو بتصفيق حار من جماهير ريال مدريد في ملعب برنابيو بعد تسجيله هدفين من مسافة بعيدة، أسهما في فوز يوفنتوس.

🏟️ The Bernabéu rises for @delpieroale 12 years ago today 👏👏👏 Best individual display you've ever seen?#UCL | @juventusfcen pic.twitter.com/Yh9yWAJyqI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2020

ليونيل ميسي

هزم برشلونة منافسه ريال مدريد بـ6 أهداف مقابل هدفين، بفضل أداء النجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي سجل هدفين وصنع هدفين آخرين. لقد حدد الشاب الأرجنتيني مستقبل المنافسة، ووجه تحذيرا لريال مدريد حول بداية عصر سيكون فيه هو المهيمن، لكن مشجعي الفريق الخصم لم يخشوا إظهار تقديرهم لواحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق.

في عام 2019، سجل المهاجم الأرجنتيني ثلاثية وحقق فوزا على نادي ريال بيتيس. وبعد تسجيله ركلة حرة، لم يستطع مشجعو بيتيس إلا الوقوف والتصفيق للساحر الصغير.

An angle only he could find… 😱📐 This Leo Messi GOLAZO has been nominated for the 2019 Puskas Award. 🔥#LaLigaSantander pic.twitter.com/eD0WkPNrXt — LaLiga English (@LaLigaEN) August 19, 2019

وقال ميسي عقب المباراة "لا أتذكر أنه تم التصفيق للاعب منافس بهذا الشكل وأنا ممتن للغاية لرد فعل الجماهير. في كل مرة نأتي فيها إلى هذا الملعب، يعاملوننا بشكل جيد حقًا".

الظاهرة رونالدو

قدم البرازيلي رونالدو الملقب بالظاهرة واحدا من أعظم العروض الفردية على الإطلاق، حين سجل ثلاثية أسهمت في فوز ريال مدريد على مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ودفع جماهير يونايتد للوقوف لتحيته.

أندريس إنيستا

تمت الإشادة باللاعب الإسباني أندريس إنيستا خارج الملعب في البرنابيو بعد أداء رائع قدمه عام 2015، لكنه تلقى تصفيقًا حارا من جماهير نادي إسبانيول، غريم برشلونة الكتالوني، في كل مرة لعب فيها ضد فريقهم.