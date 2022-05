رسالة جديدة من صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أشعل النجم المصري في نادي ليفربول محمد صلاح منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شارك صورة له على حساباته الشخصية، قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ونشر صلاح عبر حساباته بمواقع التواصل صورة له مع جائزتي أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع لاعب توتنهام هيونغ مين سون، حيث سجل كل منهما 23 هدفا، في حين تفوق قائد المنتخب المصري في سباق الأكثر صناعة للأهداف بـ13 هدفا قدمها لزملائه في موسم 2021- 2022.

We’re not done yet. pic.twitter.com/IiBuC0d9WN

وحظيت صورة نجم ليفربول الإنجليزي وهدافه، بأكثر من مليون إعجاب على حسابه بموقع إنستغرام وآلاف التعليقات، في حين حظيت الصورة ذاتها على حسابه بتويتر، بأكثر من 250 ألف إعجاب.

وأرفق صلاح الصورة بتعليق كتب فيه "لم ننتهِ بعد"، في إشارة إلى تطلعه لاستكمال أهداف الموسم والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب فرنسا بباريس يوم السبت المقبل.

ورد نادي ليفربول على كلمات نجمه "أمامنا تحدٍّ أخير يا صلاح".

وتفاعل رياضيون ونجوم مصريون مع صورة صلاح بالجائزتين، مشيدين بالإنجاز الذي حققه.

The best player in the world ❤️ https://t.co/VifE3rBwst

— Ibrahim Mohamed (@hima_338) May 23, 2022