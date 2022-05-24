أكد الهولندي إيريك تن هاغ المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستهدف المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الأول له، لكنه سيسعى لتأمين مقعد لفريقه في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن مانشستر الشهر الماضي تعاقده مع تن هاغ ليخلف المدرب الألماني المؤقت رالف رانغنيك.

وبعد قيادة أياكس أمستردام للقب الثالث خلال 4 أعوام في الدوري الهولندي الممتاز، انتقل تن هاغ إلى أولد ترافورد. وقال في مقابلة مع القناة الإعلامية لمانشستر، اليوم الثلاثاء، "أؤكد أن هذا هو المشروع، إعادة مانشستر إلى القمة، لكن علينا أيضا أن نقبل بالوضع الراهن".

وأضاف "قبل كل شيء يونايتد ينتمي إلى دوري أبطال أوروبا، لذا فإن هذا سيكون هدفنا الأول. عليّ أن أتعلم وأن أتأقلم ولكن عليّ أيضا أن أبقى كما أنا، وإنني مقتنع بأننا نستطيع الوصول إلى الهيكل وطريقة اللعب التي نرغب بها".

وواصل المدرب الهولندي حديثه قائلا "إذا أنجزنا هذه المهمة، وتواصلنا مع اللاعبين فإننا سنحقق هذا النجاح".

وختم تن هاغ حديثه بالقول "مثلما أريد الفوز، فالفوز هو الشيء الأكثر أهمية، لكنني أيضا أعتزم تنفيذ ذلك بطريقة محددة وبطريقة هجومية. وإذا لم نستطع إنجاز الأمر بهذه الطريقة، سيظل لزاما علينا تحقيق الانتصارات، هذا ما ينبغي علينا زرعه في الفريق".