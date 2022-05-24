برشلونة تعب ونفد صبره من ديمبلي

كثيرة هي الأندية الأوروبية التي تخطب ود النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، يأتي هذا وسط الحديث عن اجتماعات تعقد الساعات القليلة المقبلة بين وكيله والنادي لمحاولة الاتفاق على تمديد عقد الدولي الفرنسي.

ولكن هذا التفاوض لا يعني أن "البرسا" سيرفع قيمة العرض المقدم للاعب، ويبدو أن المفاوضين من جانب "البلوغرانا" -منذ عدة أشهر- بدأ صبرهم في النفاد.

وأوضح مديرو برشلونة -الذين يجدون صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع معسكر ديمبلي، وكذلك تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الذي يرغب ببقائه، أن على معسكر اللاعب أن يقدم التنازلات.

ويعتقد إداريون في الفريق الكتالوني أن ديمبلي ليس لديه أي نية للتجديد وهو يضيع وقت النادي. وهذا يؤخر سعيهم للبحث عن بدائل، مثل البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد.

وسيعقد اجتماع جديد هذا الأسبوع سيكون بين الجانبين، رغم عدم تفاؤل النادي بشأن تجديد عقده.

وتوضح مصادر مقربة من البرسا أنه "لو أراد ديمبلي البقاء في البرسا لكان قد اتخذ قراره بالفعل".

عروض أخرى على الطاولة

علاوة على ذلك، يدرك برشلونة أن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ قد قدما -بالفعل- عرضين أكبر بكثير من عرضه.

ورغم كل هذا، ينتظر برشلونة رد ديمبلي ولم يمض قدمًا في تقديم أي عروض للتوقيع مع بديل للدولي الفرنسي الذي يصر على أنه لم يوقع اتفاقاً مع أي نادٍ آخر.

وينتهي يوم 30 من الشهر المقبل عقد ديمبلي الذي أخبر زملاءه والمدرب أنه يريد الاستمرار في الـ "كامب نو".

ويبدو أن تشافي -الذي يطلب من رئيس النادي خوان لابورتا والمديرين بذل الجهد للحفاظ على ديمبلي- أراد أيضا توجيه رسالة مباشرة إلى ديمبلي في آخر مباراتين من الموسم (ضد خيتافي وفياريال) عبر تركه على مقاعد البدلاء.