الضربات تتلاحق على الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم

انسحب فريق "تشونغقينغ أثليتيك" من الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، وقرر تجميد نشاطه بسبب زيادة الديون، وجاء القرار اليوم الثلاثاء وقبل 10 أيام من بداية الموسم الجديد.

وقال تشونغقينغ، في رسالة إلى الموظفين انتشرت على نطاق واسع في موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، إن التأخير في تنفيذ إصلاح نظام الأسهم تسبب في أزمات مادية، وأكد أيضا تجميد حساباته.

وانتشرت صور للمشجعين خلال ترك الزهور خارج مقر النادي، الذي اقترب عام 2018 من التعاقد مع الإسباني أندريس إنيستا واحتل النادي المركز 13 الموسم السابق.

وقال النادي الصيني "بعد دراسة متأنية خلال اجتماع حاملي الأسهم، قررنا بكل أسف الانسحاب من الدوري الصيني الممتاز وحلّ الفريق".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رابطة الدوري لتأكيد هذه المعلومات، ومعرفة ما إذا كان هذا النادي أبلغها بالأمر بشكل رسمي.

وتمثل هذه المعطيات ضربة جديدة للكرة الصينية بعد أن تخلت الصين عن حق استضافة كأس آسيا 2023.

وفي ظل أزمة الصحة العالمية، ومحاولة الصين التخلص تماما من كوفيد-19، ووجود صعوبات متزايدة داخل قطاع الأعمال، فإن الأندية تأثرت بشكل سلبي، وترك هذا كله اللعبة في حالة اضطراب.

وكان فريق "جيانغسو" أوقف نشاطه العام الماضي بعد أشهر قليلة من فوزه بلقب الدوري الصيني.

وكذا فعل فريق "هيبي" الذي أغلق أبوابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما أعلن إيقاف نشاطه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان هيبي من أكثر أندية الصين إنفاقا في السنوات الماضية، وضمّ لاعبين مثل الثنائي الأرجنتيني إيزيكيل لافيتسي وخافيير ماسكيرانو، كما تولى مانويل بليغريني -مدرب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق- مسؤولية التدريب خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الصيني في الثالث من الشهر المقبل.