أنشيلوتي "يحترم" قرار مبابي بالبقاء في سان جيرمان وعدم الانتقال لريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد إنه "يحترم" قرار كيليان مبابي بالبقاء ضمن صفوف باريس سان جيرمان ورفض الانتقال إلى الريال.

وكان التوقع كبيرا أن يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان وينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر مع نهاية هذا الموسم، لكن سان جيرمان نجح في النهاية في إقناع مبابي (23 عاما) بتوقيع عقد جديد مدته 3 أعوام.

ويستعد ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام ليفربول، وقد أتاح له المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء الفرصة من أجل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بفشل صفقة مبابي قبل أيام من النهائي الأوروبي.

وكما هو متوقع، كانت ردود أنشيلوتي مقتضبة، وقد صرح قائلا "نحن لا نتحدث عن لاعبين لا يشكلون جزءا من هذا النادي".

وأضاف "نحترم اللاعب ونحترم قراره، وعلينا العمل بجدّية لأن أمامنا بالطبع شيء مهم جدا هو النهائي".

وكان مهاجم المنتخب الفرنسي تحدث عن ارتباط اسمه بالانتقال إلى بطل الدوري الإسباني، وقال "أكنّ احتراما كبيرا لريال مدريد، لقد أراد فعل الكثير لإسعادي، لذا أشكره على ذلك".

ووجّه رسالة خاصة إلى جماهير النادي الملكي، وقال "أودّ أن أشكر جماهير ريال مدريد، أتمنى أن يتفهموا قراري بالبقاء في بلدي، أنا فرنسي حتى النخاع، وأريد أن أبقى هنا، وأن أقود فرنسا نحو القمة وأتقدم بهذا النادي والدوري نحو الأمام".