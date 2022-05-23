شاهد.. هل أسهم ريال مدريد بريمونتادا مانشستر سيتي والتتويج بلقب البريميرليغ؟

حتى الدقيقة الـ76 من مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الجولة الأخيرة من البريميرليغ، كان "الفريق الأزرق" متأخرا بهدفين دون رد، وبالتالي كان خاسرا اللقب قبل أن يقلب الطاولة بريمونتادا تاريخية.

والفضل في هذه العودة يعود لرؤية المدرب بيب غوارديولا وتغييراته التي أتت أكلها، إذ أشرك الأوكراني أولكسندر زينشينكو مكان البرازيلي فيرناندينيو والألماني إلكاي غوندوغان مكان البرتغالي برناردو سيلفا، إذ سجل الألماني هدفين وصنع الأوكراني هدفا.

وقال غوارديولا -في المؤتمر الصحفي بعد المباراة- ساخرا إنه "خابر ريال مدريد وأعطوني نصيحة جيدة!".

وتابع "لا يوجد تفسير في مدريد، لا يوجد تفسير اليوم.. إنه الزخم.. أحيانا يكون من الجيد أن تعيش مثل هذه المواقف. كان لديّ شعور بأن هذا سيساعدنا على أن نكون أقوى الموسم المقبل".

وتابع المدرب الإسباني "نحن أساطير.. عندما تفوز بلقب الدوري 4 مرات في 5 مواسم، فهذا لأننا نملك فريقا استثنائيا من اللاعبين. سوف يتذكروننا".

يذكر أن "السيتيزنز" أنهى الموسم برصيد 93 نقطة ليحتفظ بلقب الدوري، يليه ليفربول في المركز الثاني برصيد 92 نقطة، بعد فوزه 3-1 على ولفرهامبتون.