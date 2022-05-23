مرارة إقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال على يد ريال مدريد لا تزال تؤلم ميسي

رغم مرور أشهر على المواجهة، لم يتخلص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مرارة خروج فريقه باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا بطريقة دراماتيكية على يد ريال مدريد.

وبعد الاحتفال مع الفريق الباريسي بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي أول أمس السبت، كتب "البولغا" منشورا على حسابه الرسمي على "إنستغرام" (Instagram) يلخص موسمه الأول في باريس.

فكتب ميسي "انتهى الموسم، أشكر زملائي في الفريق على الطريقة التي عاملوني بها أنا وعائلتي منذ وصولي، دائما كانوا يعتنون بي ويدعمونني".

وتابع "كان هذا العام مختلفا، لكن في النهاية، فزنا بلقب الدوري وهذا جعلني سعيدا جدا بالفوز بلقبي الأول هنا في باريس".

ثم قال إن آلام الهزيمة أمام ريال مدريد لا تزال قائمة.

وختم "لا يزال لدينا طعم مرير لإقصائنا من دوري الأبطال في مباراة كنا فيها الفريق الأفضل، لكن في الوقت نفسه أود تذكر فرحة إضافة لقب آخر، الذي كان أحد الأهداف.. متأكد أن الأشياء الجيدة قادمة الموسم المقبل، الذي سيكون مهما وسنكافح من أجل التنافس على كل شيء. نراكم قريبا!"