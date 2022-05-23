وجه كيليان مبابي النجم الفرنسي، رسالة إلى نادي ريال مدريد بعدما فشلت محاولاته لضمه في الفترة الماضية، إذ فضل اللاعب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى 2025.

وتوجه اللاعب لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد لتوضيح قراره بالبقاء في فرنسا مع سان جيرمان.

ولوقت طويل كان من الواضح أن مبابي بصدد الرحيل عن سان جيرمان بنهاية تعاقده وأنه سيوقع مع مدريد، ولكنه في النهاية قرر البقاء مع سان جيرمان.

وفي منشوره على تويتر تقدم مبابي بالشكر للريال ورئيسه فلورنتينو بيريز وقال إنه سيظل مشجعا للريال.

وكتب مبابي "أنا سعيد للغاية لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت ونشأت وترعرعت بها".

وأضاف "أود أن أتقدم بجزيل الشكر لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز. أنا على علم بالفرصة والامتياز اللذين حظيت بهما لأن ناديا بحجم ريال مدريد كان يرغب في ضمي".

وتابع "يمكنني تفهم خيبة أملهم. إنه كبير بقدر ترددي. سأكون أكبر مشجعي الفريق في نهائي دوري الأبطال، الذي سيقام في باريس، موطني".

⚽️ أحلى صوت 🔊

pic.twitter.com/oIZobjfxD9 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 22, 2022

ومن المقرر أن يلتقي مبابي مع وسائل الإعلام غدا الاثنين، للمزيد من المناقشة بشأن قراره بالبقاء مع فريق باريس سان جيرمان.