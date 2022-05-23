خطف النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الأنظار في احتفالات نادي ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، وألقى خطابا حماسيا أمام زملائه بغرفة تبديل الملابس معلنا انطلاق احتفالات تاريخية.

وتوج إبراهيموفيتش بلقب الدوري للمرة الـ19 في تاريخه أمس الأحد بعد فوزه على ساسولو 3-صفر في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وتقمص "السلطان" دور القائد أمام اللاعبين وقال مازحا في البداية "أحضروا الجميع إلى هنا. يا رفاق، اهدؤوا، لن أقول لكم وداعا"، علما أن عقده الحالي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان قبل عامين وتوج أمس بطلا للدوري الإيطالي للمرة الثانية في مسيرته مع الفريق بعد لقب 2011، وقال "عندما عدتُ، كان عدد قليل من الناس يؤمنون بنا، ولكن عندما أدركنا أنه يتعين علينا تقديم التضحيات والمعاناة والإيمان والعمل، نجحنا في تكوين مجموعة. وعندما تكونون مجموعة يمكنكم تحقيق الأشياء التي حققناها. الآن نحن أبطال إيطاليا".

خطاب زلاتان إبراهيموفيتش في غرفة الملابس بعد التتويج بالاسكوديتو 📽️🦁#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ #دائمًا_معكم pic.twitter.com/viCzpDW6tq — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 23, 2022

وتابع النجم السويدي البالغ من العمر 40 عاما "قبل كل شيء، أود أن أشكر جميع اللاعبين أتحدث الآن نيابة عن الفريق بأكمله، وأخص بالشكر عددا من أعضاء الفريق ومن بينهم باولو مالديني المدير الرياضي، وريكي مسارا مدير كرة القدم وإيفان غازيديس المدير العام".

وأنهى إبراهيموفيتش خطابه بالقول "أنا فخور بكم جميعًا. الآن قدموا لي معروفا: احتفلوا مثل الأبطال، لأن ميلانو ليست وحدها التي تنتمي لإيه سي ميلان، ولكن إيطاليا بأكملها تنتمي لإيه سي ميلان"، مطلقا صرخة رافقها دفع طاولة بعيدا وهو ما أثار حماس الجميع الذي تجمعوا للهتاف واستكمال الأفراح التي غابت طويلا عن بيت "الروسونيري".

وكان النجم السويدي قد ظهر في احتفالات ميلان وهو يدخن السيجار في مشهد تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي العالمية.

وكانت لحظة دخول إبراهيموفيتش للصعود إلى منصة التتويج، الأكثر إثارة بين لاعبي الفريق، حيث دخل بشكل غير تقليدي، يحمل السيجار ويدخنه وسط تصفيق حار وأصوات الجماهير التي احتفلت وتفاعلت معه بشكل كبير.

وتراجعت مشاركات إبراهيموفيتش خلال هذا الموسم وشارك في 27 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة.